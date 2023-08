Il popolo di Twitter si scatena L’ex ministro guida il Quarto Stato

Fassino re dei social. Magari non proprio come avrebbe voluto l’ex ministro, che – dopo aver sventolato il cedolino alla Camera per spiegare che i deputati guadagnano appena 4.718 euro al mese – è diventato bersaglio dell’ironia degli utenti su tutte le piattaforme del globo terracqueo, come direbbe la premier. E così la foto del deputato dem mentre agita la busta paga è stata ritagliata e incollata sul Quarto Stato, il celebre quadro di Giuseppe Pelizza da Volpedo. Nuovo titolo dell’opera: "Parlamentari di tutto il mondo unitevi". Fra le immagini più ritwittate quella di Osho in cui Fassino stringe la mano a un’anziana che, commossa, lo apostrofa: "Sor Fassì, nun faccia compimenti, se prenda sti 10 euro". E lui sorridendo replica: "Nun se preoccupi signò in qualche modo m’arangio".