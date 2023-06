Il popolo di Silvio Applausi alla bara e cori da stadio "È l’addio a un re"

di Marianna Vazzana

Dagli ultrà milanisti alle pensionate. Dai giovanissimi fan partiti all’alba dal Sud Italia per arrivare in piazza Duomo a Milano con la valigia in una mano e il mega poster di Silvio nell’altra agli ammiratori ultrasettantenni seduti sui gradini dei lampioni fin dalle 7.30 per avere un posto assicurato in favore di maxi schermo e non perdersi nulla della cerimonia funebre. È il “popolo di Berlusconi“: variegato, intergenerazionale, chiassoso ma anche silenzioso. Italiani e anche stranieri ("io vengo dal Bangladesh, Berlusconi è come se fosse mio padre", urla un uomo). In 15mila riempiono la piazza ai piedi della Madonnina, tanti anche arrampicati sul monumento dedicato a Vittorio Emanuele II. C’è chi arriva da Bari, chi da Caserta, chi da Cantù. "Sembrano i funerali di un re", si sente commentare. "Ed è giusto così". La gente guarda lo spettacolo ma anche se stessa, perché di quello spettacolo si sente parte: "È un momento storico per l’Italia e io sono orgogliosa di esserci", dice Luisa Perna, di 36 anni, con accanto il nipote di 15. "Silvio è un esempio per tutti, rappresenta un incoraggiamento. Io ho studiato Moda e al momento sono disoccupata ma non mi abbatto: ce la farò a trovare il mio posto nel mondo. E oggi lo sento ancora di più".

Qualche tensione quando in mezzo alla folla spunta un uomo che sventola un contromanifesto ("Vergogna di Stato") e indossa una maglietta con la scritta "Io non sono in lutto". Ma si allontana quando dai berlusconiani piovono insulti verso di lui. Un’altra signora, con la stessa maglietta, viene invitata ad andare a casa. Dagli ultrà alle pensionate, si diceva. Una rappresentazione perfetta della varietà di quel popolo si ha quando partono i cori dei tifosi che sventolando le bandiere storiche intonano "Un presidente, c’è solo un presidente”, “Berlusconi alè’”, “grazie Silvio”, e a un passo c’è chi versa solo lacrime. Occhi puntati verso il maxi schermo fin da quando il feretro parte da Arcore e viene ripreso dall’alto. Tutti seguono il tragitto minuto per minuto, applaudono insieme alle “altre folle“ schierate a bordo strada in più punti, in attesa del passaggio dell’auto che trasporta la bara. Come fosse una tappa del Giro d’Italia. "Noi avremmo voluto che Silvio fosse eterno", commenta Silvia Cerini, arrivata da Gemonio, in provincia di Varese, alle 10.

Di Cantù invece, vicino Como, sono Doretta Libralato e la figlia Martina, diciannovenne. Si riparano dal sole con un ombrello: "Siamo qui dalle 9.30. A casa abbiamo anche le magliette con il viso di Silvio impresso". E a casa, sul comodino, Adriano Salvemini, torinese sessantacinquenne, rivela di tenere la foto di Berlusconi. "Solo la sua. Non ho né quella di mia moglie, né quelle dei miei figli". Ha voluto esserci anche Clara Innocenti, coordinatrice di Forza Italia a Londa, della Città metropolitana di Firenze: "Nei piccoli comuni, esporsi politicamente è faticoso. Ma noi andiamo avanti con il sorriso nonostante le critiche quotidiane, come ci ha insegnato Silvio".