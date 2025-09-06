Il popolo della Flotilla. Dal pensionato alla manager: "Non si può far finta di nulla"

Sulla banchina bruciata dalla salsedine c’è una torre di scatole di Starlink, il sistema per l’accessso a Internet da satellite di Elon Musk, su cui troneggia una buccia di banana. A fianco, a terra, qui in Sicilia, ecco piatti, ceramiche, mobiletti, stracci. Si trova di tutto. Stanno svuotando le barche per riempirle di viveri. Per avere più spazio per il cibo, si dormirà anche nelle dinette. Hanno messo insieme una flotta di venti mezzi in poco più di un mese per portare cibo alla popolazione di Gaza via mare e l’hanno chiamata Global Sumud Flotilla. Un’idea per alcuni visionaria, certamente complicata da realizzare.

E camminando sulle banchine di diversi porti siciliani, da Catania ad Augusta, è facile intuire quanto gli attivisti, ma soprattutto gente comune, stiano facendo in queste ore. La partenza dall’Italia, per congiungersi alle altre barche in arrivo da Barcellona, quelle con a bordo anche l’attivista Greta Thunberg, era prevista per domani. Ma salperanno non appena si aprirà una finestra di mare calmo. "Parliamo di 20 giorni di navigazione per andare e tornare da Gaza, ammesso e non concesso di non essere fermati prima – racconta Fabrizio, informatico fiorentino di 72 anni, vecchio lupo di mare con gli occhioni blu e una t-shirt con scritto sopra ‘The age is not a limit’, l’età non è un limite –. A bordo ci saranno persone che non hanno mai messo piede su una barca. E il mal di mare è una brutta bestia, soprattutto se lo provi per la prima volta". Sì perché l’eccezionalità di questa missione è di aver aperto a chiunque la possibilità di salire a bordo, ognuno con le skills che aveva da offrire, fossero esse capacità di navigare, di cucinare, di produrre contenuti multimediali, o anche soltanto di saper tirare su un’ancora. Impreparati?

Mentre si svuotano e caricano le barche, i più esperti stanno facendo un training molto rigido per formare studenti, mamme di famiglia, idraulici e medici agli imprevisti di una navigazione così impegnativa. Inoltre a bordo c’è uno staff tecnico, meccanici e tecnici, oltre a marinai provetti. Come Zeno, 60 anni, di Ascoli Piceno. Nella vita quotidiana dirige un’accademia di belle arti e ha una grande esperienza di mare, che ha messo a disposizione da terra. Non sa ancora se sarà imbarcato: "In questo momento c’è una grande lavagna, divisa tra ‘buoni’ e ‘cattivi’. Bisogna scegliere da che parte stare. La mia famiglia? Prega e fa il tifo per me". Parliamo di persone comuni, con una vita: Carla lavora per una multinazionale e ha i genitori anziani da accudire; Silvia, 45enne di Ancona, mentre cucinava la cena si è sentita chiedere dal figlio adolescente: "Ma come si può andare avanti con le nostre vite come se niente fosse?". O ancora Lidia, manager romana, rimbalzata da un porto all’altro d’Italia per comprare le barche con i soldi delle donazioni piovute da tutto il mondo: "Abbiamo dovuto cercare periti indipendenti che valutassero gli scafi e in molti casi fare manutenzione. C’è stata una signora che non se l’è sentita di partire, ma ci ha rattoppato le vele che erano strappate".

Una varia umanità pronta a vivere per giorni in 5 metri quadrati, con sconosciuti da 44 Paesi, in un mix di lingue e tradizioni diverse: "Sappiamo che non stiamo violando nessuna legge. è questo che dovremo ricordarci anche nei momenti più tesi", dicono. "Anche se fai star male la tua famiglia – racconta Linda, 39 anni, insegnante precaria di vicino Torino –, anche se i tuoi amici ti chiedono ’ma come ti viene in mente?’. A volte c’è da prendere la strada più difficile".