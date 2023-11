Il politologo Campi: "Escludere i populisti li rafforza solamente"

"Forse è tempo di cambiare paradigma". Per Alessandro Campi (docente all’Università di Perugia di Scienza politica), i cosiddetti populisti sono infatti "partiti con un radicamento sociale che in tutta Europa viaggiano tra il 15 e il 20%". Ragion per cui ostinarsi nella conventio ad ex cludendum rischia di "falsare la democrazia" e "frustrare gli elettori".

Nonostante la vittoria col 23,8% Geert Wilders potrebbe essere escluso dal governo in Olanda?

"Non so come finirà. Ma si sente già parlare di frenare sulla premiership. È vero che nessuno può esser obbligato a allearsi. Ma creare maggioranze eterogenee a tutti i costi, non è che sia una garanzia. Se chi esce vincente dalle urne non ottiene il premio politico, diventa una democrazia un po’ falsata e genera frustrazione negli elettori".

Il voto alla destra xenofoba olandese va considerato un segnale europeo?

"Bisogna evitare l’errore di vedere nei singoli Paesi trend europei. Le recenti elezioni in Spagna e nelle regioni tedesche hanno dato segnali diversi. Non c’è un voto unitario. In Olanda c’era un’ansia di cambiamento rispetto ai 14 anni di Rutte. Ed è entrata nell’agenda la questione dell’immigrazione, fatta propria anche dai partiti di centro, ma rispetto a cui gli elettori hanno ritenuto più credibile chi era impegnato da anni. Nello specifico olandese e nordeuropeo, poi, questo elemento anti-islamico e xenofobo va letto meglio. Si tratta di società dai costumi molto aperti e liberi, che contrastano modelli oppressivi e omofobi. Semmai è un altro il punto che riguarda l’Europa".

Quale?

"Non tanto la vittoria dei populisti, quanto la sconfitta di Timmermans: uno dei registi della maggioranza Ursula, falco sui temi della transizione ecologica, che aveva spostato l’asse della Commissione su posizioni molto intransigenti. Si poteva pensare che, col prestigio ottenuto in Europa, sarebbe stato accolto in modo trionfale. Invece, se c’è una lezione, è che certi indirizzi molto radicali non risultano graditi agli elettori".

Perché, secondo lei?

"Malgrado la forza dei princìpi, gli elettori esprimono forti resistenze, perché non vedono di buon occhio scadenze troppo stringenti per realizzare cambiamenti colossali e traumatici in termini di sostenibilità sociale su transizione ecologica, politiche abitative, industria automobilistica. Il fatto che Timmermans sia stato sanzionato dai suoi stessi elettori potrebbe esser un campanello d’allarme per la prossima Commissione, innanzitutto per i partiti di sinistra".

Data la crisi dei socialisti, si punterà a allargare l’asse Ppe-Pse ai conservatori e tener fuori le destre identitarie?

"Questo bisogno di fermare i populisti a ogni costo produce due effetti. Da un lato, paradossalmente, rafforza queste forze. Ma la cosa più importante è che, come già in Spagna e Polonia, si cerca di creare un cordone sanitario in modo molto strumentale. Si punta a fare il governo con dentro tutti gli sconfitti. Un’idea che rischia di esasperare gli elettori. Questi partiti hanno una consistenza e una tenuta nel tempo che evidentemente è frutto di un cambiamento nelle opinioni pubbliche: intercettano paure e ansie, ma anche legittime esigenze di partecipazione e di politiche autenticamente popolari".

Non solo populisti ma popolari, insomma?

"Sono partiti che nascono da una piattaforma democratico-radicale. Hanno intercettato la protesta e il malessere soprattutto dei ceti popolari che soffrono la crisi economica e l’impatto dei fenomeni migratori. Non sono movimenti anti-politici, ma anzi esprimono iper politicismo nella critica alle classi dirigenti. Così come non sono antidemocraitci, ma chiedono più democrazia per un voto che perde rilevanza rispetto a decisione prese altrove".