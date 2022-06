Il piccolo di 9 anni disperso in montagna Trovato dopo la notte trascorsa nei boschi

"Dai Francesco, vieni a fare un giro con noi, non avere paura". Adalgiso Del Favero, 57 anni, elicotterista dei vigili del fuoco, ha convinto così ieri il piccolo Francesco, 9 anni e tutta la paura di una notte passata da solo in mezzo al bosco sotto una pioggia scrosciante, a farsi imbracare e sollevare con il verricello a bordo dell’elicottero Drago 139 che lo ha portato in salvo. Il piccolo, che dalla nascita ha problemi di salute, venerdì pomeriggio si era perso mentre era in gita con il padre, in una zona di boschi e pascoli sopra Tambre (Belluno). Il papà, residente a Mestre (Venezia) si era fermato ai limiti degli arbusti per leggere un cartello informativo e voltandosi per riprendere il cammino non ha più visto il figlio. Francesco, hanno ricostruito i soccorritori, ha percorso da solo a piedi quasi 4 chilometri in mezzo alla vegetazione e sotto la pioggia fino a che, all’alba di ieri, ha incrociato un uomo che stava facendo trekking. Una triangolazione fortunata che, probabilmente, gli ha salvato la vita. Proprio in quel momento sulla zona stava infatti passando in perlustrazione un elicottero dei vigili del fuoco.