Il piccolo Artur dalle bombe di Kiev alla Roma

Rabotti

Ci sono momenti che ti fanno capire davvero il potenziale immenso del calcio, e quanto si potrebbe ottenere indirizzando nella direzione giusta il ruolo dei modelli che offre. Troppo spesso sono negativi, ma quando scopri storie come quella che lega il centravanti ucraino della Roma Artem Dovbyk ad un piccolo tifoso del suo Paese, come fai a non commuoverti? Il piccolo si chiama Artur e vive sotto le bombe di Kiev, RaiNews ne ha raccontato la storia: ha salvato i compagni, con cui stava giocando a calcio, da un attacco russo. E già così è un gol al cuore prima dell’intervallo. Ieri poi è arrivata la dedica di Dovbyk, che ha mandato un videomessaggio ad Artur invitandolo all’Olimpico: "Voglio augurarti di non fermarti mai, di seguire i tuoi sogni. Vorrei vederti un giorno con la maglia della nazionale ucraina. Ti invito a vedere all’Olimpico una partita della Roma nella prossima stagione, così possiamo incontrarci". Secondo tempo, ma ancora non bastava: "C’è posto anche per me nella Roma?", ha risposto Artur. Anche la commozione può arrivare ai supplementari.