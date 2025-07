Il perdono dopo il caso doping . Sinner riassume il preparatore Ferrara

di Leo Turrini

Forse conviene scomodare un verso della canzone con la quale Francesco Gabbani vinse un Festival di Sanremo. Eccolo qua: "Tutti tuttologi col web, Coca dei popoli, Oppio dei poveri". Parafrasi: pur non capendo, nella stragrande maggioranza dei casi!, una beata mazza di tennis, beh, sì, insomma, col web siamo tutti… sinnerologi. Da Sinner, il re italiano di Wimbledon, l’eroe azzurro dei quattro Slam, il Mito che alimenta le fantasie di milioni di Mitomani.

Segue domanda delle cento pistole: al posto di Jannik, vi riprendereste in casa un…dipendente che in passato vi ha causato, sia pure involontariamente!, qualche problema? Voi non siete Sinner, ma lui ha deciso per il sì. E ha fatto bene, fidatevi.

IL RITORNO

In breve: da ieri il Campionissimo della racchetta ha riattivato la collaborazione con il cinquantacinquenne Umberto Ferrara. Che si occupava degli allenamenti di Jannik quando esplose il presunto caso doping. Fu allora, nel 2024 dei tormenti e dei sospetti, che Sinner decise di rinunciare al supporto del preparatore atletico. E del fisioterapista Giacomo Naldi.

Ferrara, già. E se il nome appena citato nulla vi dice, abbiate pazienza: leggete le prossime righe e magari comprenderete perché la furia degli odiatori da tastiera si sia scatenata in tempo reale.

IL FISICO

Umberto Ferrara ha origini bolognesi. È un maestro della preparazione atletica. Ha studiato, non è uno stregone da tre palle e un soldo. Sa come valorizzare il fisico di un aspirante fuoriclasse. E con questo ruolo la sua collaborazione con Sinner era iniziata nel maggio 2022. Per 26 mesi, lavorando duro con scrupolo professionale, l’emilianissimo Ferrara ha contribuito alla maturazione fisica di Jannnik.

Umberto è un personaggio di consolidata credibilità nel circuito del grande tennis. Si è occupato di atleti come Uros Vico, Marco Cecchinato (semifinalista al Roland Garros nel 2018), Marco Travaglia, Ljudmila Samsonova e, nell’ultima stagione, Matteo Berrettini.

Ma poi è successo qualcosa.

CLOSTEBOL

Nei mesi che portavano alla Olimpiade di Parigi 2024, cui in extremis Sinner si sottrasse, esplose il caso Clostebol. Una sostanza dopante rinvenuta in quantità infinitesimale nelle analisi di Jannik. Seguirono indagini, inchieste, processi sportivi. L’estraneità del tennista alto atesino è stata riconosciuta in tutte le sedi: alla fine, Sinner ha scontato una sospensione di tre mesi per "negligenza".

Ma cosa era successo? Naldi, il massaggiatore, doveva curarsi una ferita al dito. Fu Ferrara a suggerire a Naldi un farmaco in spray, il Trofodermin, contenente il Clostebol. Per attestare la buona fede, il preparatore atletico spiegò: "Io quel prodotto lo utilizzo da anni, mi è stato prescritto dal medico per una patologia cronica. Sapevo del divieto per gli atleti e l’ho sempre custodito con attenzione nel mio beauty personale. Da questa vicenda ho imparato a fidarmi solo di me stesso".

Dopo di che, il resto è cronaca… giudiziaria: Naldi, dopo aver usato la pomata, massaggiò i piedi di Sinner senza mettere i guanti e bla bla bla.

INSIEME

Adesso il Campione, che alla vigilia del trionfo di Wimbledon aveva liquidato il successore di Ferrara, il professor Marco Panichi, ha scelto di tornare indietro. Al passato. Al bolognese Ferrara.

A occhio, non se ne pentirà.