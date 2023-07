Il Pd teme il blitz in commissione Schlein all’attacco: "Noi andiamo avanti"

Il Partito Democratico teme il ‘blitz’ del centrodestra sul

salario minimo. La scelta del presidente della commissione Lavoro della Camera di aggiornare i lavori a ieri sera anziché a oggi, fa crescere i sospetti dei dem: "Noi siamo sempre ben disposti a discutere, ma non pensino di votare l’emendamento soppressivo" della proposta di legge delle opposizioni per l’istituzione del salario

minimo legale, sono le parole di Arturo Scotto, capogruppo Pd in commissione Lavoro. Che la tensione sia alta lo dimostra anche la scelta della segretaria Pd, Elly Schlein (in foto), di presentarsi alla Camera, di ritorno da Bruxelles dove ha partecipato al prevertice dei Socialisti. "Noi non possiamo non vedere, e il governo Meloni non può non vedere, che ci sono tre milioni e mezzo di lavoratori poveri anche se lavorano, dati che ha fornito l’Istat. I sondaggi dicono che c’è un’aspettativa del 75 per cento delle lavoratrici e dei lavoratori a favore del salario minimo", ha spiegato Schlein arrivando alla Camera. "La proposta delle opposizioni, formulata in maniera unitaria, vuole rafforzare la contrattazione collettiva e dire che anche quella contrattazione non può scendere sotto i nove euro ed è assurdo che la destra cerchi di far passare l’emendamento soppressivo. Siamo qui e saremo in commissione e non molleremo di un centimetro su questa proposta".