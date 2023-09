Il Pd perde altri pezzi, Di Giorgi passa a Italia viva

"Ho deciso di lasciare il Partito democratico e di aderire a Italia viva. Una scelta sofferta, ma convinta, che nasce da riflessioni che ho maturato da tempo e che le ultime vicende fiorentine non hanno fatto che rafforzare ulteriormente". Così Rosa Maria Di Giorgi, ex vicepresidente del Senato, che spiega: "Esco da un partito dove vedo affermarsi giorno dopo giorno la tendenza a superare l’esperienza del Pd, di cui sono stata fondatrice, per tornare al passato Ds. Un partito in cui si fatica ad affrontare il confronto con il centro dell’asse politico a favore di uno spostamento a sinistra e verso il Movimento 5 Stelle. Dalle questioni di natura sociale ed etica, dall’utero in affitto, alla liberalizzazione delle droghe leggere fino ai temi del fine vita sono troppe e troppo profonde oramai le distanze".

Italia viva, sempre ieri, ha visto aggiungersi alle proprie file anche la deputata Isabella De Monte, in uscita da Azione.