Il pazzo addio al celibato di Federica Pellegrini con otto damigelle

Federica Pellegrini, campionessa di nuoto tanto amata da conquistarsi l’appellativo di Divina, resta pur sempre una ragazza di 33 anni, che alle soglie del matrimonio vuole festeggiare con le amiche. Un addio al nubilato spumeggiante e divertente per il gruppetto di giovani, che sono partite alla volta della Puglia in un’avventura documentata anche sui social. "Sono arrivate all’1,45 – ha scritto Federica su Instagram – Detto questo….si parteeeee..." E aggiunge uno scherzoso P.s.: "Se vedete cose strane nei prossimi giorni mi hanno hackerato il profilo".

Nella prima immagine postata Fede in maglietta con la scritta I’m getting married (mi sto sposando) e velo in testa - posa tra le amiche e quattro cani attorno al trolley del vaggio, mentre nella seconda immagine la squadra si è trasferita sulla spiaggia, dove le amiche in costume azzurro sorreggono la futura sposa in costume bianco con la scritta Bride to be (appunto, futura sposa). Per la gioia di oltre 1 milione e 600mila follower, lo scatenato addio al nubilato comprende balletti, bevute di birra e tante risate.