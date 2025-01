Il pasticcio del carceriere libico arrestato. Liberato dai giudici: errore procedurale

A pochi giorni dal caso dell’iraniano Mohammed Abedini Najafabadi, un altro straniero arrestato in Italia è stato scarcerato. Si tratta del comandante della polizia giudiziaria libica Najeem Osema Almasri Habish, sul quale pendeva un mandato della Corte penale internazionale per "crimini contro l’umanità e crimini di guerra commessi nella prigione di Mitiga, puniti con la pena massimo dell’ergastolo". L’arresto non è stato convalidato per un errore procedurale e l’uomo è stato già in serata rimpatriato su un aereo diretto nella capitale libica. Da Tripoli erano partite proteste per l’arresto – definito "arbitrario" – del comandante, membro di lunga data dell’Apparato di deterrenza per il contrasto al terrorismo e al crimine organizzato. È stata la Corte d’appello di Roma, competente in questi casi, a disporre la liberazione del comandante.