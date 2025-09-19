Il passo in più di Tajani : "L’Italia sta con l’Onu sullo Stato palestinese"

"Io non sono mai stato contrario allo Stato palestinese. Ho detto che noi non possiamo riconoscere uno Stato palestinese che non riconosca Israele o non sia riconosciuto da Israele, che è una cosa ben diversa". Con queste parole il ministro degli Esteri, Antonio Tajani (in foto), è intervenuto ieri durante la sessione del question time alla Camera. L’Italia, ha spiegato, è favorevole alla "Dichiarazione di New York" dell’Assemblea generale dell’Onu per uno Stato palestinese, ma oggi non è possibile riconoscerlo "perchè è assolutamente inutile: da una parte c’è Hamas e dall’altra l’Autorità nazionale palestinese (Anp)".

Il ministro si è poi detto possibilista sull’ipotesi di nuove sanzioni commerciali contro Israele, "nella consapevolezza però che non debbano esserci ricadute negative sulla popolazione civile israeliana, che ha nel carattere importanti componenti arabe e druse". Si registra dunque un cambio di direzione, da parte del governo, che fino a poche settimane fa appariva molto prudente nel non esporsi apertamente contro Israele, tanto da essere tacciata dall’opposizione "di aver voltato le spalle al popolo palestinese". L’imbarazzo di una posizione che tardava ad essere netta e forte, aveva portato negli scorsi mesi addirittura la Puglia e l’Emilia Romagna a muoversi in autonomia, prendendo la decisione di interrompere ogni relazione internazionale con Israele, pur essendo la politica estera un ruolo gestito dal governo. Ma quell’episodio fotografa bene l’impasse che veniva rimproverata alla Meloni.

Poi ecco arrivare le frasi pronunciate dal ministro israeliano Smotrich, che ha definito la Striscia "una miniera d’oro immobiliare", e che hanno sortito l’effetto di rompere gli indugi e schierare l’Italia, sotto la regia diplomatica dell’Onu, dalla parte della storia che punta a riconoscere uno Stato palestinese. Attualmente è invece dall’altra parte Matteo Salvini, che durante una cerimonia al tunnel ferroviario del Brennero ha affermato: "Fino a che c’è Hamas, fino a che ci sono tagliagole e terroristi islamici, non ritengo utile riconoscere nulla". Salvini ha dichiarato, in un’intervista al canale israeliano ‘i24News’: "Israele ha tutto il diritto di garantire e garantirsi un futuro sereno. Dal mio punto di vista difendere Israele e il diritto di vita significa difendere libertà e democrazia".

I due vicepremier, che proseguono dunque in direzioni ‘ostinate e contrarie’, sembrano far rivivere lo scenario di un mese fa, quando riguardo al conflitto russo-ucraino, in merito alla possibilità di inviare truppe a Kiev, Tajani si smarcò da Salvini e sottolineò come "la politica estera la teniamo io e la Meloni". Anche stavolta, le due differenti sensibilità politiche sembrano camminare su linee parallele, col ministro degli Esteri che in mattinata, durante un evento a Palermo, aveva già preso posizione, affermando che l’Italia voterà il 22 settembre a New York a una dichiarazione delle Nazioni Unite, allo scopo di costruire uno Stato palestinese e far cessare le ostilità.