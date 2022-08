Il passato che non passa: "Siete comunisti" e "tu fascista". Ma i voti non si spostano

"Fascista". "Comunista". Non c’è che dire, questa campagna elettorale non comincia all’insegna del presente... (Calenda attacca Letta che fa "patti coi comunisti", il verde Bonelli gli replica dandogli del "fascista") "Su questi temi il travaso è nullo. Come in generale il travaso di voti è nullo a livello elettorale. Si calcola che il passaggio da destra e sinistra e viceversa non superi l’1.6 per cento", dice Piero Ignazi, docente di politica comparata all’Università di Bologna: "Al Pd mancano slogan mobilitanti". Per Marco Valbruzzi, professore di scienza della politica a Napoli, il discorso è un po’ diverso: "La ’partigianeria negativa’, cioè attaccare l’avversario ideologicamente, funziona in quella parte di elettorato già ’fidelizzato’ oppure che, da sinistra, non si reca alle urne da tempo. Un’operazione di recupero, insomma. L’antifascismo sì che mobilita. Poi, certo, Letta deve andare oltre l’usato sicuro’ del centrodestra". E proprio sull’usato sicuro dice la sua Antonio Noto, direttore di Noto Sondaggi: "Solo il 10 per cento degli italiani è ideologizzato, il restante 90 guarda ai programmi. E se il centrodestra ripropone slogan vecchi (il disco vecchio della flat tax e degli immigrati), il centrosinistra dovrebbe incorniciare il suo pensiero: non il ritorno del fascismo, ma il timore della vittoria sovranista in Europa". Ma perché si insiste su argomenti che in molti considerano retaggio del passato? Ancora Noto: "Diciamo la verità: la cultura politica di quel che resta dei partiti è piuttosto bassina: anzi, la povertà di idee è sotto gli occhi di tutti. La via d’uscita è parlare di concreti affanni nella società contemporanea". E qui entra in scena chi il passato, lo scontro ideologico lo ha vissuto in prima linea. Gavino Angius, già dirigente di primissimo piano di Pci, Pds, Ds che aderì assai criticamente al Pd salvo uscirne presto. Parole amare, le sue: "Sognano un futuro, ...