Il partito è lui L’alternativa? Solo la diaspora

Sofia

Ventura

Berlusconi in terapia intensiva per una polmonite innestatasi su una leucemia cronica sta tenendo in sospeso il mondo della politica e dei media. Amato o odiato, è un pezzo della storia d’Italia. In una fase abitata da politici modesti, per quanto si possa criticare la sua azione politica, si è stagliato come un protagonista. La sua leucemia non era nota, ma, in passato, Berlusconi ha raccontato senza esitazioni, una volta superati, i suoi seri problemi di salute. Forse, questa volta ha preferito tacere per non mostrare troppo indebolita la leadership di un partito in difficoltà. Ma possiamo immaginarcelo che, con la sua consueta verve, racconta di questo ‘intoppo’ con una storia che lo vede ancora mattatore.

Lui che del suo corpo ha fatto esplicitamente uno strumento dello stare in politica; si pensi al tormentone dell’amore e dell’odio dopo che fu ferito in volto da un ‘antipatizzante’ con una statuetta del Duomo di Milano nel 2009 o alla rivendicazione degli interventi estetici come dovuti ai suoi elettori.

Ma possiamo anche immaginare quanto stiano col fiato sospeso nel suo partito, che è quasi impossibile immaginare senza quel leader. Tajani, forse uno dei rari esponenti di Forza Italia che oggi ha una propria fisionomia non completamente dipendente dal capo, ha ribadito che è Berlusconi "la guida politica".

E d’altro canto, il modo in cui Berlusconi ha guidato Forza Italia per trent’anni, creando e rovesciando carriere, mutando periodicamente assetto organizzativo, decidendo arbitrariamente ogni cosa, a partire dalla linea politica, ha impedito l’emergere di un gruppo dirigente degno di quel nome e con personalità di livello in grado di succedergli.

È molto difficile immaginare il partito di Berlusconi dopo Berlusconi. Più facile ipotizzare una diaspora simile al si salvi chi può. Ma, intanto, sinceri auguri di pronta ripresa.