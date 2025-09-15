Il Papa Usa attacca Musk: "Sara il primo triliardario. Un valore? Siamo nei guai"

Papa Leone XIV festeggia il suo 70esimo compleanno, concedendosi la prima intervista ad un giornale da quando è divenuto successore di Pietro. E nel farlo Robert Prevost non perde l’occasione per palesare una volta di più la sua forte impronta sociale, alimentata dall’esperienza ventennale da missionario in Perù, lanciando una stoccata nientemeno che al patron di Tesla, il controverso Elon Musk. È il manager sudafricano, fino a qualche mese fa braccio destro di Donald Trump e l’altro giorno assunto a tribuno dell’estrema destra in marcia a Londra contro il premier laburista Keir Starmer, l’emblema in negativo, secondo il Pontefice, dei "troppi e crescenti divari di reddito tra classe operaia e ricchi".

Rispondendo alle domande del principale giornale cattolico online, Crux, l’ex priore generale degli agostiniani osserva che, se solo 60 anni fa gli amministratori delegati "avrebbero potuto guadagnare da quattro a sei volte di più rispetto ai lavoratori, l’ultima cifra che ho visto parla di 600 volte tanto". Al punto che "Musk sarà il primo triliardario al mondo. Cosa significa e di cosa si tratta? Se questa è l’unica cosa ad avere valore, allora siamo in grossi guai", è l’amarissimo commento del Pontefice.

Preoccupato per la forte polarizzazione dentro (e fuori) la Chiesa, Prevost scorge nella sinodalità "l’antidoto". Ma non per trasformare la comunità ecclesiale "in un sistema democratico", si muove nel solco tracciato da Francesco. Anche perché, il primo Papa statunitense della storia stavolta ci mette del suo, "oggi, la democrazia non è necessariamente una soluzione perfetta per tutto". Una critica indiretta agli States di Trump, dove si sta consumando il redde rationem sulla pelle dei migranti irregolari, a Israele, che martella senza tregua donne e bambini a Gaza, o sono solo suggestioni? Fattostà che proprio il dilagare della guerra angoscia il Papa della pace disarmata e disarmante. L’Onu, ammette, "ha perso la capacità di unire e le persone "debbano in qualche modo svegliarsi per dire: c’e’ un altra strada per risolvere i conflitti".

Dicesi dialogo, per esempio fra Russia e Ucraina, un quadrante nel quale Leone XIV riconosce "irrealistico" un qualche ruolo di mediatore per la Santa Sede. Questa, che di recente si è fatta avanti per ospitare negoziati fra Mosca e Kiev, è impegnata piuttosto nell’agevolare una soluzione pacifica fra le parti, compiendo "grandi sforzi" per mantenere "una posizione veramente neutrale". E qui l’abito diplomatico mostra di calzare a pennello indosso a Prevost che evita comunque di evocare responsabilità russe.

Nell’intervista c’è spazio anche per lo sport. Se nel baseball Leone XIV risolve il derby della sua Chicago, White Sox e Cubs, schierandosi a favore dei primi, nel calcio preferisce giocare a tutto campo. Da primo Papa statunitense e secondo latino-americano della storia, confessa che in una finale mondiale tiferebbe Perù e non Usa.