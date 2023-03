Il papà ucciso dalla ’ndrangheta "L’ho visto morire di fianco a me E voglio il nome del killer"

di Francesca Grillo CORSICO (Milano) L’alba di quel 4 febbraio era gelida. Al volante del furgone carico di cassette di frutta e verdura c’era Pietro Sanua, venditore ambulante e sindacalista, referente della Confesercenti. Pierino lo conoscevano tutti. Un venditore onesto, un punto di riferimento in tanti mercati. Ma soprattutto era noto per il suo impegno contro le ingiustizie. Sul sedile accanto a lui, nel furgone, c’era Lorenzo, figlio 20enne che gli dava una mano. Era buio, Lorenzo sonnecchiava appoggiato al finestrino. Lo svegliano i colpi di lupara che uccidono suo padre. Il furgone sbanda in via Di Vittorio a Corsico, stretto hinterland milanese, si schianta su un palo. Lorenzo scende, chiama suo padre. "È morto, è morto", gli ripete chi è corso a vedere. Quel giorno segna la vita di tutta la famiglia Sanua. Del figlio, della moglie di Pietro, Francesca, che ancora, dopo 28 anni, racconta il marito con emozione. Le lacrime di Lorenzo, la rabbia, la frustrazione di un delitto senza colpevoli, si sono trasformate in impegno. Per dare giustizia al padre, per sostenere le vittime come lui di persone uccise dalle mafie. Come sono stati gli anni dopo l’omicidio di suo padre? "Anni di buio e sofferenza. Un dolore grande da...