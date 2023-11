Il Papa: stop all’odio in Rete

VERONA

"Nessuno sia promotore di una comunicazione dello scarto attraverso la diffusione di messaggi di odio e la distorsione della realtà in rete!". Lo afferma papa Francesco nel Messaggio inviato ai partecipanti alla XIII edizione del Festival della Dottrina Sociale della Chiesa, che si svolge a Verona fino a domani, sul tema "#soci lmente liberi". "La comunicazione raggiunge la pienezza nella donazione totale di sé all’altra persona. ln questo rapporto di reciprocità si sviluppa la trama della libertà", osserva il Pontefice. Il Papa fa riferimento alla comunicazione di Gesù nel Vangelo per dire che essa "è vera perché ispirata dall’amore per quanti lo ascoltano, a volte anche distrattamente". "Gesù si interessa di tutta la persona, cioè della persona nella sua integrità, Gesù, come è evidente, non è un leader solitario – spiega Francesco –. Per raggiungere ognuno dei convenuti, chiede la collaborazione dei discepoli. Anche loro devono entrare nella sua logica del coinvolgimento personale. Non c’è dono evangelico che non includa anche un pò del donatore stesso".

Secondo il Papa, "questa è la libertà a cui il discepolo è chiamato: quella di chi si coinvolge con intelligenza e amore per far crescere l’altro.