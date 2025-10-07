Il Papa ridimensiona lo Ior. Addio ai poteri esclusivi . Stretta sugli investimenti

Papa Leone XIV ridimensiona lo Ior, l’Istituto per le opere religiose. Continuando, da un lato, l’attività di normalizzazione della ’banca vaticana’, avviata a fatica da Francesco, ma, dall’altro, abrogando una misura del predecessore che aveva lasciato all’ente, autonomo rispetto alla Curia romana, l’esclusività nella conduzione degli investimenti finanziari d’Oltretevere. Torna così ancor più a rivestire un ruolo da istituto bancario l’Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica che, proprio alla luce della gestione dei beni mobili e immobili vaticani, nel condurre gli affari, potrà anche ricorrere a "intermediari finanziari stabiliti in altri Stati". Di contro lo Ior – tirato in ballo in vari scandali finanziari nel corso degli anni–, dopo la chiusura di migliaia di conti sospetti sotto Bergoglio, torna a suo modo al proprio ruolo naturale: la custodia e l’amministrazione di beni affidati allo stesso per opere di religione e carità.

Leone XIV, per il suo primo motu proprio, sceglie di mettere mano a un tema delicato come le finanze d’Oltretevere. Con la nuova lettera apostolica in forma di motu proprio – una legge a tutti gli effetti –, dal titolo Coniuncta cura, il Pontefice abroga il rescritto di Bergoglio, datato 2022, sull’amministrazione e gestione delle attività finanziarie e della liquidità della Santa Sede e delle istituzioni collegate. In pratica, con quella misura, che aveva chiarito il ruolo centrale di controllo dell’Apsa sulle attività di business, si puntualizzò a livello interpretativo che lo Ior aveva la conduzione esclusiva degli investimenti finanziari. Erano gli anni in cui il Vaticano si trovava alle prese con il caso dell’acquisto immobiliare del Palazzo di Sloane Avenue, a Londra, per il quale nel 2021 si aprì il processo di primo grado con imputato principale l’ex sostituto agli affari generali, cardinale Angelo Becciu, poi condannato. Proprio ieri è stato rinviato a febbraio il dibattimento del processo d’Appello.

Adesso Prevost aggiusta il tiro. L’Apsa potrà far leva ancora sulla struttura organizzativa dello Ior, ma non solo. "Nel determinare le attività di investimento finanziario della Santa Sede – si legge in Coniuncta cura –, l’Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica generalmente fa effettivo uso della struttura organizzativa interna dell’Istituto per le Opere di Religione, a meno che gli organi competenti, come stabilito dagli statuti del Comitato per gli Investimenti, non ritengano più efficiente o conveniente il ricorso a intermediari finanziari stabiliti in altri Stati". La stretta viene giustificata alla luce del principio della corresponsabilità – che va attuato anche in campo finanziario – fra le istituzioni della Santa Sede e tra queste e gli enti ad essa collegati, sancito dalla Praedicate Evangelium, la costituzione di Francesco sulla organizzazione della Curia.

Coniuncta cura precisa inoltre che la politica di investimento d’Oltretevere dovrà ispirarsi sempre più a criteri etici. Ciascuna operazione sarà sottoposta ad una valutazione etica e morale in linea con la missione della Chiesa.