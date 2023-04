Il Papa oggi sarà dimesso dal Gemelli Presiederà il rito della Domenica delle Palme

Sarà stato anche chiamato Vaticano III da Giovanni Paolo II, ma papa Francesco ha fretta di uscire dal Gemelli. E non lo lascia intendere. Salvo sorprese dell’ultima ora, oggi sarà dimesso dal policlinico romano dove è stato ricoverato mercoledì pomeriggio per un’infezione respiratorie. Il quadro clinico è in piena risoluzione al punto che Bergoglio domani presiederà in piazza San Pietro la Domenica delle Palme. Il Papa, che in ospedale si è concesso anche una pizza con alcuni suoi collaboratori, intende celebrare i riti del Triduo pasquale, a partire dalla Missa in Coena Domini del Giovedì Santo che prevede la tradizionale Lavanda dei piedi. Secondo indiscrezioni, Francesco dovrebbe tenerla nel penitenziario minorile di Casal del Marmo, dove si recò a sorpresa già per la Pasqua 2013, fresco di elezioni al soglio petrino. Anche se presiederà in basilica o in piazza San Pietro le liturgie pasquali, il Papa sarà comunque affiancato da un cardinale che officerà i riti all’altare, come avviene già da molti mesi, da quando l’acutizzarsi del dolore al ginocchio destro gli impedisce di muoversi agevolmente e di stare in piedi a lungo. Nel frattempo ieri Bergoglio ha fatto sentire la sua umana vicinanza ai piccoli pazienti dell’Oncologia pediatrica del Gemelli e alle loro famiglie. Qui ha distribuito uova di cioccolato e ha impartito il battesimo a un bambino di poche settimane.

g. p.