Il Papa lascia l’ospedale tra gli applausi "Viaggi confermati, è più forte di prima"

È un lungo applauso da parte dei pazienti, dei medici e degli infermieri, il saluto al Papa che ieri, dopo nove giorni di ricovero e una operazione all’addome, ha lasciato il Policlinico Gemelli di Roma. Sorridente, ha detto: "Sono ancora vivo". Poi ha espresso "tanto, tanto dolore" per le vittime del naufragio nell’Egeo. "Il Papa sta bene, andrà a fare la convalescenza a Santa Marta ma già ha ripreso il lavoro", ha detto ai cronisti il professor Sergio Alfieri, il chirurgo che ha operato il Papa. "Per quanto riguarda i prossimi impegni, ha confermato tutti i viaggi, anzi li potrà affrontare meglio perché non ha più i disagi che aveva prima", ha aggiunto il medico sottolineando: "Sarà un Papa più forte". L’Angelus a Piazza San Pietro di domani e le udienze dei prossimi giorni sono confermati. Annullata invece l’udienza generale di mercoledì 21 giugno.