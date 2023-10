Il Papa: ho perso amici nei kibbutz. Israele in pressing sul Vaticano

"Israele si aspetta che il Vaticano emetta una condanna chiara e inequivocabile delle azioni terroristiche omicide dei terroristi di Hamas. È inconcepibile che si esprima preoccupazione in primo luogo per i cittadini di Gaza quando Israele seppellisce 1.300 persone uccise". Lo ha detto il ministro degli Esteri israeliano Eli Cohen in un colloquio telefonico con il segretario per i rapporti con gli Stati della Santa Sede, Paul Gallagher. Il Papa, dal canto suo, che ieri sera ha nuovamente telefonato alla parrocchia di Gaza, parlando con il giornalista israeliano Enrique Cymerman ha detto che tra le vittime argentine dei kibbutz potrebbe esserci qualche suo amico.