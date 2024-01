"Il Papa è un usurpatore". Omelia (choc) del parroco. E il vescovo lo scomunica

Parole come pietre contro Papa Francesco, durante l’omelia. "Un usurpatore", "un gesuita massone", "tutti lo sanno che non è il Papa, ma nessuno fa niente": a pronunciare queste parole in chiesa durante la Messa, è don Ramon Guidetti, parroco a San Ranieri a Guasticce, vicino Livorno. È il 31 dicembre e il sacerdote vorrebbe ricordare così la morte di Joseph Ratzinger che "non ha mai rinunciato al munus petrino", dice nella stessa omelia, "perché sapeva che cosa sarebbe successo". Accuse pesanti che provocano l’immediata scomunica da parte del vescovo di Livorno, Simone Giusti. "Il sacerdote è, dalla data odierna (1° gennaio 2024, ndr), sospeso a divinis e rimosso dall’ufficio di parroco della Parrocchia di San Ranieri in Guasticce, a norma del Codex Iuris Canonici" scrive monsignor Giusti. Nel Decreto di scomunica, monsignor Giusti ammonisce inoltre "i sacerdoti e i fedeli a non partecipare a eventuali sue celebrazioni, o ad altre pratiche di culto, perché essi incorrerebbero nella scomunica". Don Ramon Guidetti era stato nominato parroco a San Ranieri nel 2017. Da qualche mese aveva manifestato insofferenza verso l’autorità del Papa e della Chiesa.

Al punto che "era stato già ammonito prima di Natale – riferisce Giusti – e alla fine aveva convenuto di soprassedere, comprendendo la gravità della cosa. Poi alla messa del 31 dicembre la sua dichiarazione pubblica di rottura con atteggiamento scismatico. L’ho chiamato lo stesso 31 dicembre dopo la messa, ma non ha risposto. Tuttavia il vescovo aggiunge: " "Mi auguro che ci ripensi e intraprenda un cammino penitenziale. Per lui le porte sono sempre aperte".

Don Ramon, ormai sulle posizioni della comunità scismatica di don Alessandro Minutella (scomunicato per eresia e scisma il 13 novembre 2018 dall’Arcidiocesi di Palermo), ha dichiarato a Radio Domina Nostra: "Provo amarezza per la durezza della Chiesa che doverebbe essere materna, in realtà è tiranna".