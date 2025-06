Il Papa e la centralità del matrimonio: "Canone dell’amore tra uomo e donna"

Il Papa abbraccia 70mila persone arrivate in Vaticano per il Giubileo delle famiglie e puntualizza che il matrimonio è "il canone del vero amore tra l’uomo e la donna". Parla di una "umanità tradita" quando "si invoca la libertà non per donare la vita, bensì per toglierla", e sono in tanti a leggere in queste parole il riferimento all’aborto, all’eutanasia e anche ai femminicidi che si consumano nelle case. Ma poi lancia un appello all’unità all’interno delle famiglie, primo passo per costruire la pace.

Dopo la messa, Prevost esce dal Vaticano per pranzare con gli Agostiniani, visto che il Priore e amico, padre Alejandro Moral Antón, ieri compiva 70 anni. Come riferisce lo stesso Priore, a loro confida: "Sto ancora imparando come posso organizzare le cose, non è facile".

Quindi il saluto al Giro d’Italia che ha visto ieri una spettacolare tappa in Vaticano. Con il Papa che ricorda ai ciclisti di essere "modelli per i giovani del mondo". Quindi l’invito, dal Papa che ama lo sport e lo pratica, "a curare non solo il corpo ma anche lo spirito".

La lunga giornata di Papa Prevost era cominciata con un lungo giro in papamobile tra le migliaia di fedeli in Piazza San Pietro per il Giubileo delle Famiglie.