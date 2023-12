Il papà di Giulia a ’Che tempo che fa’

La tragedia di Giulia Cecchettin arriva a ’Che tempo che fa’. A pochi giorni dall’ultimo saluto alla 22enne uccisa dall’ex, il padre della giovane, Gino, sarà ospite del programma di Fabio Fazio in onda stasera sul Nove. L’uomo, che solo un anno fa ha perso anche la moglie, per malattia, porterà la propria testimonianza in televisione contro la piaga del femminicidio dopo il messaggio commovente pronunciato nel corso delle esequie della figlia, nella basilica di Santa Giustina a Padova. In quell’occasione l’ingegnere ha fatto appello ai maschi, perché si facciano interpreti di un cambiamento sociale e culturale sulla violenza di genere.

Nel frattempo, però, la famiglia della ragazza uccisa si dice pronta ad agire per vie legali contro le attività diffamatorie e denigratorie delle ultime ore, per lo più via social. Su X (l’ex Twitter) è apparso un profilo falso o hackerato a nome di Gino Cecchettin e con battute sessiste. "A seguito di numerose segnalazioni giunteci da molti cittadini e apprese anche direttamente, ogni attività diffamatoria e denigratoria posta in essere nei propri confronti e nei confronti della famglia Cecchettin troverà pronta reazione a termini di legge": è la nota dell’avvocato Stefano Tigan.