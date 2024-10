Il Papa chiude (per ora) al diaconato femminile: "Tempi non maturi"

Il Papa chiude le porte, almeno per il momento, all’ordinazione delle donne diacono. È uno dei temi più sensibili all’interno dei lavori del Sinodo, tanto che nelle ultime ore erano trapelati malumori per una mancanza di attenzione, alle proposte, da parte del Dicastero per la Dottrina della Fede. A rispondere è stato ieri il cardinale Prefetto, l’argentino Victor Manuel Fernandez: "Il Santo Padre ha espresso che in questo momento la questione del diaconato femminile non è matura ed ha chiesto che non ci intratteniamo adesso su questa possibilità".

Sempre ieri è stata annunciata la quarta enciclica di Papa Francesco per parlare a "un mondo che sembra aver perso il cuore". Si intitola Dilexit Nos (Ci ha amati) e sarà pubblicata giovedì. Ma la questione del ruolo delle donne nella Chiesa rischia di accendere nuove polemiche. Proprio sulle donne c’era stata, nell’ultimo viaggio di Francesco in Belgio e Lussemburgo, una contestazione aperta da parte dell’Università cattolica di Lovanio.