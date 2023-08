Il Papa chiama la mamma di Luca a Marnate (Varese): lacrime e preghiere

MARNATE (Varese)

Parole piene d’affetto e tenerezza, persino delle lacrime sino alla promessa che si sarebbe raccolto in preghiera, in Vaticano, durante lo svolgimento delle esequie. Papa Francesco ha voluto esprimere tutto il suo dolore e la sua vicinanza alla famiglia di Luca Re Sartù, il giovane di 24 anni stroncato da un’infezione batterica lo scorso 11 agosto, dopo essere rientrato in Italia dalla Giornata Mondiale della Gioventù di Lisbona. Il pontefice lo ha fatto attraverso una commovente e intensa telefonata alla madre del ragazzo, Annalisa.

A svelarlo monsignor Luca Raimondi, vescovo ausiliare di Milano, che ieri ha celebrato assieme ad altri 14 sacerdoti i funerali del giovane nella chiesa di Sant’Ilario a Marnate. "Il Papa e la mamma di Luca hanno pianto insieme. La donna mi ha chiesto di ringraziare il Santo Padre per averla consolata". "Le parole testuali della mamma - riferisce Raimondi - sono state: “Quando lo vede, lo ringrazi perché è stato di una gentilezza squisita. Si è commosso con me, ha pianto con me e soprattutto è stato come un padre. Mi ha consolato come se fosse il mio papà“. La mamma è rimasta molto, molto colpita". Ieri, fuori e dentro la chiesa, centinaia di ragazzi hanno salutato Luca. Tutti indossavano la maglietta della Gmg 2023: il giovane aveva raggiunto la capitale portoghese con un gruppo di 35 ragazzi, educatori come lui.