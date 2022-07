Il Papa chiama due donne "Sceglieranno i vescovi"

di Nina Fabrizio

Donne, avanti tutta. Papa Francesco vuol fare sul serio riguardo alla maggior presenza femminile in ruoli strategici e decisionali all’interno del Vaticano e ha così deciso di assoldare ben due donne nella Congregazione per i Vescovi. La decisione non è affatto di poco conto se si considera che la congregazione in questione è forse l’organismo più importante di tutta la complessa struttura curiale vaticana al servizio della Chiesa nei cinque continenti. È infatti quello il Sancta santorum dove vengono istruite tutte le nomine dei vescovi con esami e accertamenti approfonditi (vere e propri radiografie a raggi X) su ogni candidato che, se supera l’esame, diviene prossimo alla nomina papale e una volta vescovo entra nella struttura di comando della Chiesa assommando tutti i poteri relativi alla diocesi assegnata da quelli amministrativi a quelli economici.

"Sono aperto a che si dia l’occasione – ha detto Francesco in un nuovo estratto dell’intervista all’agenzia Reuters –. Adesso, nella Congregazione dei vescovi, andranno due donne per la prima volta. Un po’ si apre in questo modo". Francesco aggiunge che per il futuro, con la nuova costituzione apostolica da poco introdotta, la Predicate evangelium, vede possibile la designazione di laici alla guida di diversi dicasteri come "i Laici, la Famiglia e la vita, la Cultura e l’Educazione o alla Biblioteca, che è quasi un dicastero". "La potestà di governo nella Chiesa non viene dal sacramento dell’Ordine ma dalla missione canonica", ha spiegato di recente, a proposito di questi cambiamenti, padre Gianfranco Ghirlanda, teologo e canonista tra i nuovi cardinali che riceveranno la berretta rossa nel prossimo concistoro di fine agosto. Nella stessa intervista Francesco ricorda anche di aver nominato per la prima volta come numero due del Governatorato, una donna, suor Raffaella Petrini. Più spazio alle donne nelle posizioni di vertice e nei processi decisionali non significa però al contempo aperture verso il sacerdozio femminile, traguardo in cui il Papa non crede, (la Rivelazione divina non lo contempla, ha detto tempo fa liquidando la questione) nonostante le fughe in avanti di altri episcopati d’avanguardia come quello tedesco. Pochi giorni fa, infatti, il cardinale di Monaco Reinhard Marx ha ufficialmente chiesto il diaconato per le donne, gradino prima del sacerdozio.