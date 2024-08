Il Papa benedice la Ong Mediterranea: "Salva i migranti"

Gli auguri e il grazie. Il Papa invia un messaggio a don Mattia Ferrari, parroco della Mediterranea Saving Humans, a bordo della Mare Jonio, con la sua "benedizione all’equipaggio di Mediterranea Saving Humans e a Migrantes". "Prego per voi", scrive Francesco, ringraziando la Ong impegnata nel salvataggio dei migranti, "per la vostra testimonianza". Intanto sono ripresi in forma massiccia gli sbarchi a Lampedusa: a partire dalla mezzanotte, ieri sono saliti a otto, per un totale di 403 persone, compresi donne e bambini. Tra le nazionalità, bengalesi, egiziani, eritrei, etiopi, pakistani e siriani. Alcuni dei migranti soccorsi dalle motovedette hanno riferito d’essere salpati da Sabratah, in Libia, dopo aver pagato da 5.500 a 7mila euro. Altri, sedicenti marocchini, tunisini e algerini, hanno detto d’essere partiti da Gabes e Kerkennah in Tunisia, pagando fino a 2.500 euro per la traversata. Tra l’altro, una giovane etiope ha partorito, all’alba, sul natante in vetroresina di 10 metri sul quale viaggiava con 46 persone.