Il Papa battezza ventuno bambini nella Cappella Sistina

Papa Francesco ha celebrato il battesimo di 21 bambini di dipendenti vaticani e delle Guardie svizzere nella Cappella Sistina, ricordando l’importanza della fede e dell’accoglienza. Durante la cerimonia, ha esortato i genitori a garantire il benessere dei piccoli. All’Angelus, ha invitato tutti a ricordare la data del proprio battesimo e pregato per la pace in Ucraina. Inoltre, ha pregato per le famiglie e le coppie che accolgono i figli.

Intanto, il presidente Joe Biden ha conferito a Papa Francesco la Presidential Medal of Freedom, un riconoscimento per il suo servizio ai poveri e alla pace nel mondo, nonostante non fosse riuscito a incontrarlo personalmente a causa degli incendi in California. Il premio celebra il Pontefice come leader che promuove la fede, la speranza e l’amore universale. "Il presidente ha parlato al telefono con Sua Santità e gli ha espresso il suo profondo dispiacere per non essere riuscito a far visita a Roma e al Vaticano", ha riferito la Casa Bianca annunciando la consegna della medaglia.