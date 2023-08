Il paesino da record: Cagli (Pesaro Urbino) incassa come Bologna

CAGLI (Pesaro Urbino)

Cagli è un piccolo comune di ottomila anime in provincia di Pesaro e Urbino. Cinque anni fa salì agli onori delle cronache per un fatto curioso: gli fu dedicato un cratere di 28 chilometri di diametro sul pianeta Marte.

Ora Cagli è di nuovo in prima pagina per un motivo ben diverso: è diventata per undici mesi del 2022 la capitale degli incassi con l’autovelox. Nel senso che una sola macchinetta piazzata in una semicurva sulla statale Flaminia, dove c’è il limite dei 70 chilometri all’ora, ha fatto una vera strage di automobilisti. Una foto dietro l’altra e il conto è da brividi: 3 milioni e 150mila euro di introiti derivanti dalle multe. Il Comune che nel 2019 era finito in disavanzo tecnico per 608mila euro, ora è diventato ricco, ricchissimo. Gli incassi di Cagli, con l’autovelox, corrispondono praticamente a quelli di Bologna, cha ha cinquanta volte in più di numero di abitanti. E i 3 milioni e 150mila euro del piccolo comune marchigiano sono appena un quarto degli incassi grazie agli autovelox di Milano (che ha il numero di abitanti di Cagli moltiplicato per almeno 170).

Insomma, è un record. Che ha ovviamente fatto scattare feroci polemiche e dibattiti. Intanto va detto che la macchinetta è stata resa inutilzzabile la scorsa estate perché qualcuno ha abbattuto il cartello di avviso, che va posto 150 metri prima della macchinetta. E senza quel cartello le multe non si possono fare. C’è chi sostiene che l’autovelox è fuorilegge, la politica a Cagli si è divisa a metà.

Salomonico il sindaco, Alberto Alessandri, 61 anni: "Noi l’abbiamo messo solo per ridurre gli incidenti e prevedevamo un incasso massimo di 120mila euro all’anno. Invece sono arrivati oltre 3 milioni di euro, Non è colpa nostra. Se si rispettano i limiti, non si paga niente. Comunque con quei soldi mettiamo a posto tutte le strade del paese".

Roberto Damiani