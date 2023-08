Il paese isolato dalle frane Gli ultimi montanari del Mugello "Senza strade non c’è futuro"

di Paolo Guidotti

Non c’è rabbia – perché è gente abituata a rimboccarsi le maniche e a reagire –, ma delusione e preoccupazione sì, tra gli abitanti dei centri dell’Alto Mugello colpiti a maggio dall’alluvione. Non hanno avuto allagamenti, ma frane su frane, ovunque. Centinaia. E quelle ferite al territorio, dopo tre mesi, sono ancora lì. Giugnola è un paesino diviso in due: nel mezzo passa il confine fra Toscana ed Emilia Romagna, di qua Comune di Firenzuola, di là Castel del Rio. E poco più in là c‘è Piancaldoli, investita da frane e fiumi di fango. "Terra di confine – ci dice Lorella Degl’Innocenti, proprietaria dell’Osteria Bar Stuzzicheria – ovvero terra di nessuno, da noi non si è fermato nessun governatore". Lei vorrebbe gridare alla Città Metropolitana di Bologna di fare più presto a sistemare quella strada che unisce le due regioni. "La nostra attività si regge sui mesi estivi – ripete – e qui ancora non passa nessuno". Si è provveduto a fare almeno una pista in cemento, a una sola corsia, in mezzo ai campi, per far muovere la gente del posto, regolata da un semaforo, dove il rosso dura un quarto d’ora. Mentre alla strada vera e propria si sta ancora lavorando. Così quei pochi negozi, che per frazioni così piccole e isolate, sono un presidio fondamentale, ora rischiano la chiusura. "Incassiamo il 10% rispetto al solito", dice Maurizio Piazzani della trattoria La Pace di Piancaldoli e anche Degl’Innocenti lo ricorda: "Nemmeno un centesimo di indennizzo o di ristoro per noi: non abbiamo avuto danni strutturali. E anche la dilazione di tasse e bollette a che serve? Tra qualche mese dovremo comunque pagare".

Rimettere in sesto i collegamenti stradali è vitale per queste frazioni di Firenzuola. A Piancaldoli da oltre 40 anni è presente un’azienda che produce ed esporta in tutto il mondo macchine per il lavaggio dei pavimenti, la "Ing. Fiorentini". Senza collegamenti il rischio che si trasferisca altrove c’è, ed è il peggior incubo per questa zona, visto che in fabbrica ci lavorano 93 persone. "Proviamo in tutti i modi a resistere per rimanere qui", promette il direttore Paolo Raffini. Anche Romano Piancaldini se l’è vista brutta: ha un incantevole agriturismo con un ristorante coi fiocchi, e un’azienda agricola, ma le piogge gli avevano portato via tutte le strade di accesso: "Il Comune di Firenzuola – dice – è stato davvero bravo, in breve tempo ha rimediato. Così le persone hanno ricominciato a venire, ma molti hanno paura".

Ma c’è una paura molto più grande, e grava sui castanicoltori: a Marradi, come a Palazzuolo, il marrone è il frutto più prezioso e si teme che le frane e gli smottamenti abbiano compromesso l’attività. A Palazzuolo sul Senio Francesca Nonni, Alessandro Pifferi e Roberta Piancastelli ci conducono in quelli che pochi mesi fa erano come giardini. Ora ampie fenditure nei sentieri sconnessi, decine e decine di metri di monte venuti giù in una notte, trascinando a valle castagni ultrasecolari. "E quelli rimasti in piedi, c’è il rischio che non abbiano più le radici a posto".

In alcuni castagneti proprio non si entra. Maria Rosaria Bassani, dell’azienda agricola Sulpiano di Marradi insieme a Vincenzo Moffa, dell’azienda Casetta fanno da guida, in luoghi magnifici ma feriti, con cumuli di terra e sassi. "C’è bisogno di intervenire – dicono – e rapidamente". Ma c’è qualcosa di perfino peggiore delle frane, a sentirli raccontare, ed è la burocrazia. Per rimettere tutto in sesto occorreranno tante risorse economiche. "Siamo l’ultima generazione di montanari", dicono sconsolati Pifferi e Nonni. "Se non ci saranno i necessari sostegni non potremo andare avanti. E tutto questo significherà l’abbandono della montagna".