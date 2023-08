Il paese dimenticato Case devastate dalla grandine: danni per 150 milioni di euro "Di Mortegliano non si parla"

"Ho 87 anni, mai vista una cosa così. Un’apocalisse". "Dieci minuti d’inferno, ho pensato: adesso finisce tutto. È andata bene". Renzo e Valentina, due voci fra migliaia. Abitano a Mortegliano, hanno visto la grandine che crollava dal cielo, pezzi di ghiaccio più grandi di palle da tennis spinti da un vento furioso: hanno devastato paesi, famiglie, imprese, tutto. È successo la notte del 24 luglio, quando il maltempo ha colpito anche Milano, ma di quello che è accaduto a Mortegliano e nei comuni vicini, a sud di Udine, non si è saputo abbastanza. A 15 giorni dalla tempesta il primo conto ufficiale dei danni: 150 milioni, di cui 125 per abitazioni e imprese, gli altri su edifici pubblici. Una cifra enorme per un paese di 5mila abitanti (la stima del sindaco Sala per i danni subiti lo stesso giorno a Milano è 50 milioni).

A Mortegliano non c’è casa che non abbia il tetto devastato, non c’è raccolto che non sia compromesso, lo stesso vale per negozi, fabbriche, bar, ristoranti. Gli immobili ristrutturati magari con i cappotti del 110 hanno facciate crivellate dalla grandine, come in una guerra. Ci sono centinaia di auto danneggiate, quantità enormi di pannelli fotovoltaici distrutti, vetri delle finestre in frantumi, alberi crollati. La casa di riposo, il poliambulatorio e le scuole sono inagibili. A Mortegliano e nei paesi vicini c’è però anche altro che non si sa e che bisogna dire. Tutti si sono messi subito al lavoro e la macchina dei soccorsi si è messa in moto con incredibile efficienza, nonostante le burocrazie, troppo spesso nemiche della necessità di fare. Ma non basta la buona volontà dei friulani, né l’aiuto straordinario di volontari e vigili del fuoco arrivati da mezza Italia (a Mortegliano 270 uomini in campo, 250mila metri quadri di teloni messi a disposizione per coprire i tetti).

"Il paese è devastato, ma le persone non si sono perse d’animo – dice il sindaco Roberto Zuliani –. L’aiuto della protezione civile, dei vigili del fuoco, dei volontari è enorme, la Regione è al nostro fianco e io ringrazio tutti. Ma ora è importante che ci siano tempi certi sui ristori: il 95% dei tetti deve essere rifatto e non tutti hanno a disposizione le risorse necessarie. L’autunno si avvicina". Nel febbraio 1992 fu Zuliani, allora capitano dei carabinieri, ad arrestare Mario Chiesa, il primo atto di Mani Pulite. Poi gli incarichi di comando in Calabria e in Sicilia, la direzione della Dia del Triveneto. Dopo la pensione, da sindaco civico continua a servire lo Stato e la comunità, il paese in cui è nato. In questi giorni è diventato il punto di riferimento per gli altri Comuni colpiti, con le riunioni quotidiane per coordinare i soccorsi, insieme all’assessore regionale alla protezione civile Riccardo Riccardi. La Regione ha già stanziato 80 milioni, il governo dopo la visita dei sottosegretari Vannia Gava e Sandra Savino si è impegnato a dichiarare lo stato di emergenza.

La tempesta ha rafforzato il senso antico e prezioso della solidarietà in un modo che commuove: servirebbe un libro per raccontare cosa sta accadendo in questi paesi laboriosi e flagellati dalla grandine. Fasin di bessoi (facciamo da soli, ndr) dicevano i friulani dopo il terremoto del ‘76, perché i friulani sono così: bisogna fare, si fa. Ma non basta la straordinaria buona volontà delle persone, dei sindaci, degli uomini della protezione civile. Servono ristori e tempi certi a questo popolo per bene. Basta guardare le foto scattate dall’alto con le miriadi di tetti coperti dai teli di nylon per capire che calamità è stata. A svettare tra quelle macchie di verde, bianco e blu che proteggono provvisoriamente le case c’è il campanile di Mortegliano, il più alto d’Italia: ricorda quanto i friulani sappiano guardare avanti, verso il cielo, senza arrendersi. Mai.

Anna Beltrame