Il paese che si rialza Arrivano le ruspe a Fontanelice dopo il video virale

di Mattia Grandi

FONTANELICE (Bologna)

Il paese uscito dall’ombra grazie a un video che ne ha cambiato il destino. Ora tutti si ricordano di Fontanelice, piccolo comune del Circondario imolese, diventato celebre in tutta Italia grazie alla mobilitazione dei cittadini che da tre mesi devono fare i conti con le frane provocate dell’alluvione.

"Ci voleva un video diventato virale per ottenere questo risultato – dice uno degli ideatori, Stefano Colli, titolare di un agriturismo della zona –, il primo obiettivo, quello che tutti si accorgessero di noi, l’abbiamo ottenuto. Ora però alle parole della politica devono corrispondere i fatti. Vogliamo le ruspe in azione".

Basta fare un salto a Fontanelice per capire di cosa parla Colli. Siamo nella Vallata del Santerno e il territorio collinare è completamente devastato. Le frane sono decine e muoversi è un problema. Da tre mesi per residenti e aziende gli spostamenti sono diventati un rebus. Anche perché, in tre mesi, i lavori sono stati pochi e sempre a rilento. Finché, appunto, non è arrivato il famoso video, che ormai ha raggiunto più di 200mila visualizzazioni (sono oltre 50mile le firme della petizione online), sulla provinciale Casolana, le cui frane rendono impossibile il transito. A quel punto tutto è cambiato. La richiesta di aiuto ha colpito nel segno, facendo mobilitare tutti: il ministro Salvini, l’Anas, la Città metropolitana. Due giorni fa, dopo il sopralluogo dei tecnici, ecco la svolta. Verrà creato subito un percorso alternativo, provvisorio, da 100mila euro. Nel frattempo si andrà avanti con la progettazione e i lavori per riparare la provinciale, un progetto da 2,1 milioni.

"Domani (oggi per chi legge; ndr) ci incontreremo qui in Vallata coi tecnici della Città metropolitana – confida il sindaco di Fontanelice, Gabriele Meluzzi –. L’impegno è quello di partire coi lavori del bypass il prima possibile, ipotizzo subito dopo Ferragosto. Sul tavolo ci sono varie opzioni a livello di tracciato. Idee che avevo esposto nello scorso giugno a prefettura e Città Metropolitana con l’avvallo dei geologi".

La mobilitazione del paese, insomma, ha avuto successo. I cittadini hanno vinto e la soddisfazione, qui, è palpabile. Ma l’imperativo di tutti è uno solo: ora bisogna vigilare affinché dalle parole si passi ai fatti, cioè si parta davvero con i lavori.

"Sta per nascere un comitato di cui sarò portavoce – aggiunge Colli – per dialogare con le autorità. Alle parole dovranno corrispondere i fatti. Vogliamo vedere i cantieri".

Nel frattempo, però, si è acceso anche lo scontro politico: Città metropolitana e Comune a guida Pd da una parte, FdI e Lega dall’altra. Il centrodestra accusa gli enti locali di essersi attribuiti il merito della svolta dopo che per mesi erano stati inerti, senza contare (continuano FdI e Lega) che i "100mila euro saranno rimborsati dal Governo".

Ai cittadini, però, non interessano le polemiche. La mobilitazione che ha coinvolto tutti non può essere vanificata.

"A quanto pare per ottenere dei risultati c’è bisogno di avere tutta la visibilità che ci ha dato il video – dice un altro imprenditore della zona, Marco Bachiorri –. Non è così che dovrebbero andare le cose dato, che ci sono enti preposti a risolvere i problemi. Penso anche ai cittadini di altri paesi colpiti da disastri come il nostro".

Fontanelice ha sfondato il muro del silenzio, è l’esempio di come i cittadini, a volte, possono fare molto più delle istituzioni.

[DATA]