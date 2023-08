Il padrone muore durante un’escursione Il cane veglia il corpo

Ha vegliato per ore il corpo del padrone morto durante un’escursione sulle montagne del Trentino. È successo in Val Rendena dove Kelly, questo il nome dell’animale, all’arrivo dei soccorsi ha iniziato a ringhiare, impedendo a chiunque di avvicinarsi al cadavere come in una forma estrema di protezione. Per la sicurezza degli operatori è stato necessario pertanto l’intervento dei veterinari che hanno dovuto sedare la cagnolina con un’iniezione. La vittima, probabilmente colto da un malore improvviso, si chiamava Federico Dossena (foto). Aveva 57 anni ed era un noto manager milanese. Dal 2021 era direttore generale di Ecopneus.

L’uomo aveva maturato esperienze in Europa, dalla Gran Bretagna alla Finlandia, ma anche negli Stati Uniti con responsabilita internazionali nel recupero e produzione di carta riciclata. Il corpo di Dossena è stato trovato da alcuni escursionisti lungo il sentiero numero 213 che da Pelugo porta al Care’ Alto.