Il nuovo Pnrr. Ventuno miliardi in più per treni e reti idriche. Giorgetti: è debito buono

È ancora vivo l’entusiasmo del governo per aver incassato il via libera dalla Commissione Ue alla nuova proposta italiana sul piano di ripresa e resilienza già siglato dall’esecutivo Draghi, passata ieri a Bruxelles anche se in formula rivista e corretta rispetto all’ipotesi iniziale del ministro Raffaele Fitto. Un risultaro difeso anche dal ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, di fronte alle accuse di generare ulteriore debito: "Questa revisione del Pnrr – chiarisce –, non può fare debito in più, ma definanzia alcune opere e investimenti meno rilevanti, che generavano un debito molto poco buono, e va a finanziare iniziative che vanno a beneficio dell’economia e dell’industria e fanno da molla alla ripresa. Spendiamo perciò meglio, e in funzione dell’economia reale, e meno in opere inutili".

I NUOVI CONTI

Il piano dell’Italia ha ora un valore di 194,4 miliardi di euro (122,6 miliardi di euro in prestiti e 71,8 miliardi di euro in sovvenzioni) e copre 66 riforme, sette in più rispetto al piano originale, e 150 investimenti. La revisione secondo Meloni mette a disposizione della crescita economica italiana "altri 21 miliardi di euro", in pratica "una seconda manovra economica". Ma quali filoni del Pnrr saranno rafforzati?

I FONDI SALVATI

E QUELLI INEDITI

Anzitutto, il ridimensionamento del Repower consentirà all’Italia di "salvare" 3,1 miliardi di progetti comunali destinati al definanziamento. Per quanto riguarda gli investimenti, due miliardi in più andranno alle reti idriche e 1,1 miliardi all’acquisto di treni green. La revisione del Pnrr, inoltre apre le porte al piano Transizione 5.0, pacchetto di crediti di imposta per agevolare gli investimenti delle imprese in innovazione digitale e green. Il piano sarà legato a obiettivi di efficientamento nei processi produttivi e le aliquote cresceranno all’aumentare degli obiettivi.

SOLDI PER EDUCARE

I DIPENDENTI AL ’GREEN’

Tra le spese ammissibili rientreranno anche quelle per la formazione del personale in competenze per la transizione ecologica, entro il limite del 5% dell’investimento totale agevolato. Grazie a RepowerEu, al piano andranno circa 6,4 miliardi, quasi la metà dei 12,4 miliardi complessivi destinati alle imprese.

AGRICOLTURA E ASILI NIDO

Due miliardi sono destinati ai contratti di filiera in agricoltura e per le aziende agricole di allevamento che investono in energia rinnovabile a partire dall’installazione di pannelli fotovoltaici. Sono invece circa 100mila in meno i nuovi posti per asili nido. L’obiettivo originario del governo puntava a 265mila nuovi posti entro il 2026, poi è stato rivisto a 250mila, ora viene ridimensionato a 150 mila. Le cause sono da ricercare nell’aumento dei prezzi dei materiali edilizi, che hanno gonfiato i costi moltiplicando quindi le risorse necessarie per raggiungere l’obiettivo. Una parte dei posti che si perdono, ha assicurato Fitto, verranno recuperati con un nuovo bando Asili nido per distribuire il Fondo nazionale creato con il decreto Caivano. Con la revisione vengono recuperati quasi 3 miliardi fra rigenerazione urbana (2 dei 3,3 miliardi originari) e Piani urbani integrati (900 milioni su 2,49 miliardi).

SALUTE INVARIATA

Non vengono toccate invece le risorse per la missione 6 (Salute). Viene tuttavia rivisto il numero delle nuove strutture territoriali su cui il Pnrr investe metà della dote complessiva dell’intera missione, in tutto 7 miliardi. La revisione approvata dalla Ue per venire incontro al rialzo dei costi, "taglia" il numero delle nuove Case di comunità - che da 1350 diventano 1038 -, degli Ospedali di comunità (da 400 a 307) e delle Centrali operative territoriali (480 invece che 600). Le strutture stralciate – è il piano del Governo - non saranno però abbandonate, ma saranno finanziate attraverso i fondi dell’edilizia ospedaliera.