Il nuovo Fisco Conti correnti nel mirino con l’algoritmo anti furbetti

di Antonio Troise

L’intelligenza artificiale per scovare il gran popolo dei furbetti del fisco. A colpi di algoritmi e di big data. La strategia digitale dell’Agenzia delle Entrate diventa realtà. Mettendo il naso anche nei nostri conti correnti. Una stretta che arriva a poche settimane dalla nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza, la cornice principale della prossima manovra economica. La dote a disposizione dell’esecutivo si attesta sui 6 miliardi, molto al di sotto dei 30 già previsti. Metà dei quali destinati a coprire la proroga del taglio del cuneo fiscale e la riduzione delle aliquote Irpef da 4 a 3. Non è quindi escluso che una parte delle risorse possa arrivare anche da una nuova offensiva contro gli evasori. Si calcola un incasso che potrebbe arrivare ai 10 miliardi all’anno. Ma come funzioneranno i controlli predisposti dall’Agenzia delle Entrate? E chi rischia di più?

L’ATTUALE SISTEMA

DELLE VERIFICHE

Finora il meccanismo dei controlli verificava semplicemente lo scarto fra una serie di parametri predeterminati. Ad esempio il margine di profitto dichiarato sul fatturato per una determinata categoria. O il numero dei dipendenti di un’azienda in relazione al giro di affari. O, ancora, l’indice di profitto per singolo dipendente. Se i conti non tornavano si accendeva una luce rossa sul pc del funzionario che effettua il controllo che poteva, poi, avviare le successive verifiche. Naturalmente, utilizzando tutte le banche dati a disposizione dell’Agenzia.

LA CARTA SEGRETA

DEGLI ALGORITMI

Una volta che si è accesa la spia per segnalare una incongruenza dei dati dichiarati dai contribuenti, entra in gioco l’intelligenza artificiale che, con i suoi algoritmi, può rendere più efficaci i controlli. Come? Mettendo il naso nei movimenti dei conti correnti del contribuente. A questo livello l’indagine è ancora a livello di "anonimato", alle verifiche viene assegnato solo un codice numerico. Se risultano, però, movimenti anomali, incassi non giustificati da eventi straordinari o saldi che registrano improvvise impennate, entra in gioco l’algoritmo. Che valuta la posizione esaminando i dati i contenuti in archivi e statistiche digitali. A questo punto l’intelligenza artificiale valuta le possibilità di successo di un eventuale procedimento, la possibilità dei ricorsi e, quindi, le percentuali di successo dell’Agenzia. Infine, la parola torna ai funzionari, che dovranno prendere le decisioni operative.

CONTI CORRENTI

SENZA SEGRETI

Uno degli strumenti a disposizione dell’Agenzia delle Entrate sarà l’archivio dei conti correnti che consentirà di intercettare, ad esempio, i soggetti con residenza fittizia all’estero ma che hanno conti correnti nel nostro Paese. Si parte dai dati relativi al 2017 individuando, ad esempio, ha spiegato il direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, "i soggetti che avevano grandi movimentazioni sui propri conti correnti ma non hanno presentato la dichiarazione dei redditi".

GLI ALTRI DATI NEL MIRINO

Ma per scovare gli evasori l’Agenzia potrà entrare nell’archivio che registra i rapporti finanziari, i dati derivanti dalla fatturazione elettronica e dalla trasmissione telematica dei corrispettivi. Un modo, si legge nella convenzione firmata con il Mef, "per migliorare le analisi e i controlli incrociati tra le diverse operazioni dichiarate dai contribuenti e di monitorare i pagamenti Iva". La lotta all’evasione, conferma il viceministro Maurizio Leo, "resta una delle nostre priorità, tanto che abbiamo alzato le soglie di incremento degli incassi previsti nella convenzione triennale con l’Agenzia delle Entrate. L’aumento si attesterà sui 2,8 miliardi in più entro il 2025".