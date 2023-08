Il nostro calcio sprofonda sempre di più

Corrado

Piffanelli

Non possiamo credere che Roberto Mancini, uomo immagine del calcio nazionale, in pieno agosto si sia dimesso da ct degli azzurri per guidare la Nazionale dell’Arabia. Sarebbe una mancanza di rispetto imperdonabile da parte di un ct già inopportunamente perdonato per non aver portato l’Italia ai Mondiali. Mancanza di rispetto perché il ct era stato nominato da poche settimane coordinatore di tutte le nazionali fino all’Under 20; perché aveva scelto lui una mega struttura costosissima per avviare un nuovo progetto, di cui fanno parte anche Buffon e Barzagli; perché tra 25 giorni gli azzurri giocheranno due gare decisive per arrivare a difendere il titolo Europeo e restare senza allenatore in questo momento è un danno gravissimo; e mancanza di rispetto perché quel gesto avrebbe dovuto farlo (e non l’ha fatto purtroppo) quando la sua Nazionale era rimasta incredibilmente fuori dai Mondiali 2022, eliminata due volte, dalla modesta Svizzera prima e dalla improbabile Macedonia del Nord poi. Ma si sa: in Italia, più si va male e più si è promossi così Mancini si è trovato da ct di un fallimento a supercapo di un mega progetto con obiettivo l’Europeo 2024. Salvo poi andarsene con una pec. Sarebbe più comprensibile se il ct si fosse persuaso che in Italia il calcio non ha più credibilità: diritti tv invenduti, fuori dal Mondiale maschile e subito eliminati dal femminile; serie B che parte senza nemmeno sapere le squadre; giustizia sportiva sistematicamente smentita da Coni e giustizia ordinaria; campionati invasi dagli stranieri e i nostri giovani che vanno all’estero; movimento femminile che perde anche top club come la Sampdoria. E il presidente Gravina, ovviamente, resta al suo posto, anzi è promosso vice dell’Uefa. Speriamo che Mancini abbia spedito quella pec per coerenza. Non per i petrodollari.