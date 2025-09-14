Il nodo astensionismo. Non governa il popolo. È la “percentualcrazia“

Da molti giorni si piazzano cartelli di “lavori in corso” in varie regioni italiane che si avviano verso il voto. E non meno ampi sono i lavori in corso tra i leader politici. Con Schlein che è convinta di aver trovato il campo largo pagando prezzi altissimi al furbissimo Conte. Nessuno sembra però fare i conti con gli elettori. Tanto più che le regioni, specie nel centro-sud, sono state uno dei più grandi fallimenti dell’Italia repubblicana, ripiene di lottizzati e inefficienze.

Ma la vera domanda non è chi si voterà, bensì “chi” voterà. Gli ultimi turni di varie delle ultime elezioni regionali hanno segnato una netta restrizioni dell’effettiva percentuale dei votanti ben sotto il 50%. Ma sembra che ai partiti non gliene importi sostanzialmente niente. Non è dato trovare nemmeno una voce dal sen fuggita che si accorga che siamo caduti in una sorta di “democrazia delle percentuali”. Anzi in una sorta di “percentualcrazia”, in cui a governare non è più il demos (il popolo), ma le percentuali ottenute. Di fatto oggi ai partiti interessa solo accaparrarsi la propria percentuale. Vuoi che sia il 22% del Pd o il 29% di Fratelli d’Italia, vuoi che sia il 3% necessario per superare lo sbarramento. Non importa infatti se si tratta di una frazione che riguarda meno del 50% degli elettori. In questo quadro nessuno fa niente per provare a riportare al voto i cittadini.

Si pensi, a esempio, ai giovani, che marinano volentieri le urne molto di più di quelli che sono in altre fasce d’età. Magari sono lavoratori dipendenti a 1000 euro, o 1500 se sono medici o ingegneri, ma sicuramente sono ragazzi i cui loro già magri stipendi sono ipotecati dalle tasse. Così oltre a non votare in molti casi sono costretti a emigrare verso altri Paesi europei. Così abbiamo perso migliaia di talenti e giovani che sono fuggiti e fuggono sia dal corpo elettorale che dal proprio Paese. Ma quale motivazione danno loro i partiti per potersi sentire cittadini e elettori a pieno titolo? Ebbene, nell’Italia della percentualcrazia si perde man mano quel petrolio di una società che sono i giovani e si perdono per strada tanti elettori che non ne possono più di certa politica politicante.

Ma possibile che né a destra, né a sinistra ci sia nessuno che tiene conto che l’Italia (dove un tempo la percentuale dei votanti superava l’80%) da vari anni sta subendo una sorta di sciopero “paralandiniano” dalle urne di molti cittadini. Possibile che nessuno si accorga che troppi cittadini si sono dimessi dalle urne! Si tratta di un fenomeno che impoverisce il senso della cittadinanza. Perdura una sorta di omertà di leader e semi leader dei partiti che, rispetto a questo fenomeno allarmante che ci porta verso una percentualcrazia con percentuali sempre più basse, non vedono i rischi di questa restrizione del sistema democratico. Vittima di una lottizzazione partitocratica delle percentuali che favorisce solo la asfittica “capocrazia” italiana. Non sarebbe il caso di aprire un confronto su questa grave questione?