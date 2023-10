Il Nobel per la Pace. Vince un’iraniana in carcere. Gli ayatollah: decisione faziosa

Non vede i figli Kiana e Ali e il marito Taghi Rahmani da 8 anni e non ci parla da 18 mesi. Narges Mohammadi, la donna che ha sposato un’esistenza di lotta frontale contro la teocrazia di Teheran ha vinto il premio Nobel per la pace dell’anno 2023. Le sarà assegnato ufficialmente a Oslo il 10 dicembre. Narges è a Evin, il carcere dei dissidenti. "Il regime iraniano l’ha arrestata 13 volte, condannata con cinque sentenze a un totale di 31 anni di carcere e 154 frustate", ha ricordato Berit Reiss-Andersen, capo del Comitato norvegese del Nobel.

Narges Mohammadi è una giornalista. È nata il 21 aprile1972 a Zanjan, a 300 chilometri da Teheran. Negli anni dell’università fondò il gruppo degli ‘Studenti illuminati’. A quell’epoca risalgono i primi arresti della Leonessa dell’Iran. Si batteva contro l’obbligo del velo per le donne, sancito dalla legge imposta dal regime degli ayatollah, e contro la pena di morte. Il primo fermo risale al 1998, manette ai polsi per aver criticato il governo. Nel 2010 fu convocata e arrestata dai giudici della Corte rivoluzionaria islamica, perché aveva aderito al Centro per la difesa dei diritti umani fondato dall’avvocata Shirin Ebadi, premio Nobel per la pace nel 2003. I magistrati le comminarono una condanna a 11 anni di carcere per "aver cospirato contro la sicurezza nazionale".

Fu rilasciata imponendole il pagamento di una cauzione di cinquantamila dollari. L’anno dopo venne rimessa in libertà per una malattia muscolare. Narges soffre infatti di un grave disturbo neurologico. Nel maggio del 2015 e nel 2016 per lei si riaprono i portoni di Evin. Il 16 novembre del 2021 gli agenti degli ayatollah la bloccano di nuovo durante una cerimonia in ricordo di Ebrahim Ketabdar, ucciso nelle proteste del 2019. Il 15 gennaio del 2022 Narges è stata condannata a otto anni e due mesi di reclusione, a due anni di esilio e a 74 frustate.

Secondo Amnesty International le sono state negate le cure mediche necessarie per contrastare la malattia polmonare della quale ora soffre. Il 16 settembre con altre tre detenute ha bruciato il copricapo nel cortile del carcere di Evin. Era il giorno del primo anniversario della morte di Mahsa Amini, la ventiduenne curda arrestata dalla polizia morale perché una ciocca di capelli non era coperta dal velo islamico, l’hijab. Tre anni fa, dopo un intervento al cuore, ha girato un documentario e scritto due libri sulla ‘tortura bianca’, quella che si insinua nella sfera psicologica del carcerato. Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha invitato l’Iran a liberare subito l’attivista, lodando il suo "incrollabile coraggio". Gli ayatollah hanno invece accusato Oslo di aver preso una "decisione faziosa".