Il no dei magistrati alla Comissione Orlandi "Sarebbe un’intromissione nelle indagini"

La commissione d’inchiesta bicamerale sulla scomparsa di Emanuela Orlandi sarebbe una "intromissione nelle indagini". Lo ha affermato il promotore di giustizia vaticano Alessandro Diddi che col procuratore capo di Roma, Francesco Lo Voi, è stato audito in via "informale" dalla commissione Affari costituzionali del Senato che si è riservata in modo straordinario un ulteriore momento di approfondimento prima di passare al voto finale. L’audizione è stata occasione per entrambi i magistrati, di avanzare una sostanziale richiesta a far lavorare le autorità giudiziarie. Ma Pietro Orlandi (foto) non ci sta e accusa: "È arrivato un brutto segnale da queste audizioni. Il Vaticano, per conto di chi lo rappresentava, fa capire di non gradire l’apertura di una commissione di inchiesta, mi auguro che il Parlamento non si pieghi e non ci siano passi indietro".