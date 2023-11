Il movimento di Alemanno: "Meloni? Troppo atlantista. L’Italia sia indipendente"

di Alessandro D’amato

La bandiera tricolore proiettata sul monitor e l’inno nazionale "dedicato a Giulia Cecchettin e alla sua famiglia", ma anche "all’altro padre che ha dovuto affrontare un macigno, due uomini che sono l’esempio migliore della famiglia italiana". Così si apre all’hotel Midas di Roma il Movimento dell’indipendenza italiana, né di destra né di sinistra ma nato per fare concorrenza a Giorgia Meloni. L’ex sindaco della Capitale Gianni Alemanno lo lancia mostrando il logo con la scritta ‘Indipendenza!’ su sfondo blu e il bianco, rosso e verde della Repubblica italiana. E fa sapere che oggi sarà con loro Marco Rizzo del Partito Comunista.

A firmare il simbolo, Massimo Arlecchino e l’ex Casapound Simone Di Stefano. L’ex ministro dell’Agricoltura di Berlusconi ha le idee chiarissime sul bersaglio grosso: "Nella sfida tra destra liberale e destra sociale noi non potevamo che essere sconfitti, Meloni poi crea Fratelli d’Italia che va avanti sulla stessa strada di quel centrodestra. Dobbiamo continuare a ritagliarci uno spazietto a destra o dobbiamo evadere da questa prigione e fare seriamente le cose?". La premier, dice Alemanno, "sta costruendo il governo più atlantista della storia. Ci sono da rimpiangere Craxi, Moro e Fanfani...". Ma in via Aurelia gli animi si scaldano quando sul monitor arriva l’immagine di Mario Draghi, "il servo di Davos". Fischi anche per la bandiera dell’Ue e per quella a stelle e strisce.

"Indipendenza per la nostra nuova speranza", dice nel promo video Alemanno. Poi va all’attacco dei bersagli grossi: "In Ue sono convinti che abbiamo un grande debito pubblico e che abbiamo un grande risparmio privato, e pensano che proprio per questo abbiamo il nostro debito pubblico. Per questo vogliono imporci una grande patrimoniale, che serva a pagare il debito pubblico".

E mentre "Meloni si abbraccia con Ursula von der Leyen, noi dobbiamo prepararci a questo scontro, senza fare la fine della Grecia". In politica estera "Indipendenza!" vuole la fine delle armi all’Ucraina e grida "vergogna per un paese che si astiene all’Onu sulla risoluzione su Gaza".

La nuova creatura politica è pronta ad esordire alle elezioni europee del giugno 2024 con l’obiettivo di superare l’asticella del 4%. Aderiscono gli ex Alleanza Nazionale Fabio Granata, Marcello Tagliatalatela e Nicola Colosimo.

E il leader ricorda un libro del 1989 con i nomi di Augello e Rampelli, dedicato proprio all’indipendenza. "Perdiamo noi stessi se andiamo a fare il partito con Rizzo e gli ex comunisti?", si domanda l’ex sindaco di Roma: "Io cito Almirante che disse che il Msi per i valori è più a destra di tutti, se si considera per i diritti sociali è più a sinistra di tutti".