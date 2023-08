Il mostro di Foligno A 30 anni dall’orrore Chiatti può tornare libero L’udienza in autunno

di Erika Pontini

Uccise Simone Allegretti, 4 anni e Lorenzo Paolucci, 13, confessò i delitti nei minimi dettagli con la freddezza di un ragioniere e avvertì un agente di polizia penitenziaria: "Se esco, lo faccio ancora". Trent’anni dopo (il ritrovamento del corpo di Lorenzo è del 7 agosto 1993, giorno dell’arresto) e una lunga scia di dolore e paura che si perpetuano, Luigi Chiatti, oggi 55enne espiata la pena aspetta nella Rems di Capoterra in Sardegna l’udienza, probabilmente a settembre, davanti al giudice di sorveglianza per la verifica sulla pericolosità sociale. L’ultima volta fu nel luglio 2020 quando il giudice prorogò la misura ritenendo che, nonostante avesse acquisito più consapevolezza, non aveva preso le distanze dai propositi dell’epoca.

"Quel giorno non lo dimenticherò mai. Di morti ne ho visti tanti, ma quel bambino buttato nel fosso con il nonno che urlava ‘Non è Lorenzo, non è Lorenzo’ come fai a scordarlo?", racconta oggi Marco Broglioni, allora giovane poliziotto delle Volanti di Foligno. Fu lui ad accorgersi delle striature di sangue sul muro della casa dei Chiatti. Luigi era lì, tra la gente di Casale, attonita per il ritrovamento di un bambino ammazzato, il secondo in dieci mesi in quello spicchio di mondo antico sulla montagna folignate.

"Il corpo sarà stato a trenta metri dalla casa, ho visto il sangue e ho chiesto di chi fosse. Luigi era lì. Dentro, tracce inequivocabili. "Mi stupii la sua reazione: freddo e disinvolto. Gli mostrai il sangue. ‘Lo vedi, lo hanno ucciso qui dentro’. Lui impassibile: ‘Mi sembra strano’. "Lo feci sedere, lo ammanettai. Si sdraiò sul divano, prese in mano un giornaletto di Zagor, accavallò le gambe e si mise a leggere".

Fu un altro bambino a mettere gli investigatori sulla strada giusta. Bussò alla porta e chiese al poliziotto cosa stesse succedendo. "Io e Luigi siamo andati a cercare Lorenzo e siamo arrivati fino a Sassovivo per buttare l’immondizia". In quel sacchi le prove dell’orrore.

La confessione arrivò davanti al pm Michele Renzo. Non si poteva sbagliare ancora dopo l’arresto del milanese mitomane Stefano Spilotros che si era autoaccusato del primo delitto. E quindi anche un dettaglio minimo poteva servire a sciogliere l’ipotesi che il ‘mostro’ fosse il 25enne geometra adottato dai Chiatti nel ’74.

"C’era un’atmosfera di attesa. Avevamo una montagna di prove sul delitto di Lorenzo ma non per quello di Simone. Nella notte confessò tutto", racconta Michele Renzo che lavorò al caso con il collega Fausto Cardella. Un sospiro di sollievo dopo 10 mesi di indagini serrate. "Compilammo anche una lista di sospetti, centinaia, con alcune caratteristiche. In quell’elenco c’era anche Chiatti", ricorda ancora. "Facemmo tutto il possibile ma non riuscimmo a salvare Lorenzo". Cardella ricorda: "Le indagini le impostammo alla maniera di Pier Luigi Vigna: una a lunga scadenza, l’altra sull’immediato. Cerco di separare l’aspetto umano, emotivo, che una tragedia così può provocare. Dovevamo solo restare freddi per dare una risposta. Non ti aspetteresti mai che a Foligno potessero accadere simili tragedie. Se Chiatti può uscire? Il nostro sistema – dice – è garantista anche in questo, consentirebbe la riemissione in libertà ma è tutto affidato alla valutazione di un team di psicologi, psichiatri e a un giudice. Dobbiamo confidare in queste valutazioni. Da noi non esiste il buttar via la chiave". "Chiatti è ancora lì, imperscrutabile", dice l’avvocato Giovanni Picuti, difensore dei familiari dei bambini. "Mi sono sempre promesso, e ho promesso loro che non avrei mai abbassato la guardia. Non ho mai creduto ad un suo possibile reinserimento. Tutto ruota attorno alla sua esplicita e inequivocabile richiesta di essere fermato, una supplica, non un pentimento".