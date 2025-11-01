Il Monopoli del Mostro fra i fumetti: "Offende la memoria delle vittime"

Si può incrociare Pietro Pacciani, nelle vie di Lucca in spazi che però niente hanno a che vedere con i Comics. Il cartonato a grandezza naturale del contadino accusato dei delitti del mostro, morto prima che venissero condannati per quattro duplici omicidi i suoi complici Mario Vanni e Giancarlo Lotti, è la furbata per lanciare, approfittando della grande vetrina della fiera del fumetto, un gioco da tavolo chiamato "Merendopoli", revisione del più noto Monopoli che s’ispira alle vicende che ebbero per protagonisti gli sgangherati "compagni di merende".

È vero, certe scene del processo, complice Youtube, sono diventate cult, nonostante sedici morti brutalmente assassinati. Ma tramutare tutto questo in un gioco e usare l’effigie del principale imputato come richiamo per i selfie, ha fatto indignare: commenti avvelenati sui social o prese di posizione critiche come quella di Vieri Adriani, l’avvocato che ha rappresentato le vittime francesi del mostro: "Ognuno si diverte come può".

"La gente s’indigna perché non conosce il prodotto. È un gioco che s’ispira solo ai processi, a quello che è stato detto in aula, ai personaggi iconici. Le vittime, in questo gioco, non sono menzionate", risponde Andrea Matteoni. L’inventore del gioco ha affittato un fondo nel centralissimo Corso Garibaldi. Così, anche se totalmente fuori dagli spazi ufficiali della manifestazione, migliaia di persone, in questi giorni, sulla scia pure della serie Netflix, si sono soffermate davanti al negozio dove il gioco è in vendita a 35 euro e dove ieri c’erano perfino dei disegni originali di Pacciani. Una provocazione nella provocazione: il contadino soprannominato ’il Vampa’ per il suo carattere facilmente incendiabile, versione artista nella città che in questi giorni omaggia i grandi della matita.