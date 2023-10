Il monito di Mattarella sulla sanità: : "I fondi per la ricerca sono sotto lo standard"

Contro i tumori sono stati fatti "passi da gigante" ma il motore di tutto resta la ricerca scientifica e su questo fronte, "purtroppo sappiamo che le nostre risorse globalmente destinate alla ricerca sono limitate rispetto agli standard che dovremmo raggiungere". Il richiamo arriva dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della presentazione al Quirinale de I giorni della ricerca promossi dalla Fondazione Airc, anche con la tradizionale maratona delle reti Rai – dal 5 al 12 novembre – per sostenere il lavoro dei ricercatori italiani. Se proprio la ricerca è la prima avversaria che toglie terreno al cancro, questa voce pesa "solo" per lo 0,65% sul Pil, ricorda l’Airc.

La ricerca, ha affermato Mattarella, è "il motore del progresso dell’umanità", eppure "constatiamo anche che tanti giovani vanno all’estero e vi restano non perché non vorrebbero lavorare in Italia, ma perché da noi talune condizioni – economiche e professionali – sono poco aperte, meno competitive".

Infine un richiamo contro le teorie anti scientifiche: "Non solo offuscano la visione del bene comune ma sovente minacciano la salute stessa dei cittadini. Nell’epoca dell’intelligenza artificiale e della più grande accelerazione della scienza la diffusione della conoscenza continua a mescolarsi con il suo opposto. È un paradosso della nostra modernità".