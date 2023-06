Il monito di Mattarella "Le toghe restino indipendenti"

di Ettore Maria Colombo

Forse non del tutto casualmente, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parla di giustizia nel giorno in cui la nuova riforma della giustizia viene licenziata dal guardasigilli Nordio. Il capo dello Stato lo fa davanti a una platea di circa 200 giovani magistrati ordinari in tirocinio. La premessa è il riconoscimento all’ordinamento giudiziario dei principi di autonomia e indipendenza, ma individuando nella legge (e "soltanto" in essa) "il fondamento e al contempo il limite" del suo potere. Una sottolineatura non scontata, e un limite invalicabile, per il Capo dello Stato che è anche presidente del Csm. Per lui il comportamento dei magistrati deve rispondere a un adeguato stile morale e intellettuale: in una parola, sia "irreprensibile". Inoltre, Mattarella spiega che devono mantenere una rigorosa attenzione nei loro comportamenti, "se vogliono rafforzare davanti ai cittadini la loro autorevolezza".

Mattarella, dunque, mette in guardia le nuove leve, invitandole a seguire sempre "il binario dei principi e dei valori costituzionali", escludendo invece "qualunque funzione direttamente creativa" perché le decisioni che assumeranno da giudici o da pubblici ministeri incideranno sulla vita delle persone, "talvolta anche in maniera drammatica". Ecco perché, sottolinea, devono essere sempre "un alto senso di responsabilità" e "la saggezza del diritto" a guidare le toghe. Senza "nessun timore di possibili reazioni di pubblica opinione o di interessi coinvolti ma attenta considerazione delle questioni, è il monito, rifuggendo da ricostruzioni normative arbitrarie, dettate da impropri desideri di originalità o, peggio, di individualismo giudiziario".

Sul tema dell’etica delle toghe, i toni di Mattarella sono netti: rispetto della deontologia e sobrietà delle condotte.

Dall’altra parte, appunto, c’è la riforma Nordio. Se per Nordio, che dedica la sua riforma garantista a Silvio Berlusconi, "non è ammissibile che il magistrato non può criticare le leggi come il politico non può criticare le sentenze. È un principio elementare della divisione dei poteri", l’Anm ribatte subito con il segretario Casciaro: "Non credo si possa parlare di interferenza se i magistrati partecipano al dibattito pubblico sulle riforme, anzi credo sia nostro dovere farlo". Poi la stoccata del presidente Giuseppe Santalucia: "Abrogare l’appello dei pm è incostituzionale".

E se i commenti politici delle forze di maggioranza parlano di "primi passi nella giusta direzione", l’opposizione si divide. Per Carlo Calenda (Azione) "è una riforma di buon senso, che sosterremo". Anche per Riccardo Magi (+Europa) – "vi sono punti condivisibili". Per il Pd, invece, "la montagna ha partorito il topolino", dice Elly Schlein. Per i 5s ecco Giuseppe Conte: "La riforma introdurrà nuovi spazi di impunità".