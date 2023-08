Il monito di Mattarella "Basta odio in politica, rispettare le diversità No ai muri sui migranti"

di Manuel Spadazzi

L’appello per costruire "una pace giusta" in Ucraina e negli altri Paesi sconvolti dalla guerra. Ma una pace giusta "non può dimenticare il dramma dei profughi. I fenomeni migratori vanno affrontati per quello che sono: movimenti globali, che non vengono cancellati da muri o barriere. Servono ingressi regolari, sostenibili". Così ieri il presidente della Repubblica Sergio Mattarella dal palco del Meeting di Rimini, dov’è intervenuto per concludere la 44esima edizione della kermesse di Cl.

Più volte ’costretto’ a interrompere il discorso per gli applausi che arrivavano dalla platea, Mattarella è stato accolto con calore e affetto dal popolo del Meeting. Una standing ovation di 4 minuti ha accolto il suo ingresso in sala, dopo che il presidente della Repubblica aveva visitato stand e mostre della kermesse di Cl. E la scena si è poi ripetuta nel finale, dopo il suo discorso. Trenta minuti densi, durante i quali Mattarella ha richiamato i valori fondanti dell’Italia e indicato, rivolto soprattutto ai (tantissimi) giovani in platea la via per "l’amicizia" e "la felicità".

Uno dei passaggi più forti è proprio quello sulla Costituzione: "In Italia – dice Mattarella – abbiamo la fortuna di avere una Costituzione, orientata al rispetto della dignità di ogni persona, alle possibilità di realizzazione personale e al perseguimento della felicità di ciascuno", ma sempre "nel rispetto del bene comune". Perché "la Costituzione – aggiunge il capo dello Stato – è nata con l’amicizia come risorsa a cui attingere per superare insieme barriere e ostacoli. Per esprimere la nostra umanità. Per superare, per espellere l’odio come misura dei rapporti umani. Quell’odio che la civiltà umana ci chiede di sconfiggere nelle relazioni tra le persone".

Contro la cultura dell’odio, della "contrapposizione con chi è diverso da noi", l’Italia e la società occidentale hanno gli anticorpi per difendersi. "Quando la società umana sembrava sul baratro, durante le due guerre mondiali, ha trovato le forze per reagire". E così occorre fare ancora oggi, nell’Europa ferita dalla guerra in Ucraina: "Non vogliamo rinunciare alla speranza della pace in Europa. L’Europa che conosciamo, è nata dal reciproco impegno di pace che i popoli e gli Stati si sono scambiati dopo l’abisso della Seconda guerra mondiale. Su quella pace è cresciuta la cultura e la civiltà di noi europei. E non ci stancheremo mai di lavorare per fermare la guerra".

Serve, ripete più volte Mattarella tra gli applausi, una "pace giusta". Che "non può dimenticare il dramma dei profughi". I fenomeni migratori "vanno affrontati per quel che sono", "non vengono cancellati da muri o barriere". Il capo dello Stato invita allora a guardare oltre "i numeri e le percentuali delle migrazioni". Perché dietro a quei freddi numeri "vi sono persone, con la loro storia, i loro progetti, i loro sogni, il loro futuro, spesso cancellato". Mattarella rivela che nel suo studio al Quirinale "ho appeso un disegno: raffigura un ragazzino di 14 anni, annegato insieme a centinaia di altre persone nel Mediterraneo. Recuperato il suo corpo, si è visto che, nella fodera della giacca, aveva cucita la sua pagella: come fosse il suo passaporto; la dimostrazione, che voleva venire in Europa per studiare". E allora "servono ingressi regolari, sostenibili, in numero adeguatamente ampio per stroncare il crudele traffico di esseri umani".

Ma una pace "giusta" non può nemmeno prescindere dall’ambiente. Mattarella ricorda l’allarme dell’Onu sul clima. Parla del dramma dell’alluvione in Romagna: "L’alluvione ha lasciato ferite profonde. I cittadini della Romagna e i loro sindaci non vanno lasciati soli. La ripartenza delle comunità è una priorità non solo per chi vive qui, ma per l’intera Italia". L’ultimo appello è rivolto ai giovani: "Non richiudetevi (nel mondo dei social, ndr), non rinunciate mai all’incontro con l’altro, alle amicizie, all’amore, all’impegno gratuito. Usate i social, ma con intelligenza".