Il modello (bipartisan) della Francia

Giovanni

Serafini

Niente tasse per chi ha due o più figli? In Francia la formula viene già applicata da decenni, con risultati più che positivi. La proposta avanzata dal ministro Giorgetti ricalca in sostanza - ma bisognerà conoscerne i dettagli per una valutazione globale - quella istituita nel 1945 dalla finanziaria del governo De Gaulle, nel 1981 da Mitterrand e perfezionata nel 1997 da Juppé (guarda caso 3 dei migliori uomini della République). Per dar fiato a una demografia penalizzata prima dalla guerra, poi da una fortissima disoccupazione, si decise che bisognava aiutare le famiglie: fate più figli - questo il messaggio - e lo Stato vi garantirà il loro mantenimento fino alla maggiore età, grazie alla concessione di sgravi fiscali.

Il sistema ha funzionato alla perfezione e i risultati si vedono. Se oggi la Francia è ai primissimi posti in Europa con un tasso di natalità di 1,83 bambini per ogni donna, più della Germania (1,53), più dell’Italia (1,24) e più della Spagna (1,23), è perché le famiglie transalpine sanno di poter contare non solo su forti riduzioni d’imposta relative al reddito, ma anche su aiuti che riguardano le spese di babysitter, gli studi scolastici fino all’università, l’assistenza medica specializzata e via dicendo. Il meccanismo si applica a tutti, con scarsa attenzione alle differenze di reddito: quel che conta è il numero dei figli. In questo senso la legge è conforme al principio nazionale di égalité: e difatti non è contestata né dalla gauche né dalla droite.

Un altro aspetto interessante della politica demografica francese è quello dell’immigrazione. Ogni anno arrivano in Francia 200 mila nuove persone; secondo le ultime cifre gli immigrati sono più di 6 milioni. Nella stragrande maggioranza si sono integrati, lavorano e pagano le tasse. Quanto alla "sostituzione etnica" che allarma Zemmour e la Le Pen, assomiglia al mostro di Lochness: soltanto loro credono che esista.