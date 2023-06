Il miracolo dei quattro fratellini Scampati al disastro aereo Vivi dopo 40 giorni nella giungla

Sono stati trovati vivi e vegeti nella foresta pluviale amazzonica in Colombia i quattro bambini scomparsi 40 giorni fa dopo che l’aereo sul quale si trovavano con tre adulti – tutti morti sul colpo – si era schiantato al suolo. Lesly, 13 anni; Soleiny, 9; Tiene Noriel, appena 4; e Cristin Neriman, che ha festeggiato il suo primo compleanno nella foresta, sono stati trovati verso le cinque del pomeriggio di venerdì – la mezzanotte in Italia, e ora sono in ospedale – a circa tre chilometri e mezzo dal luogo dell’incidente nella zona di Caquetà. La loro madre, Magdalena, è morta nell’impatto del primo maggio; con lei erano deceduti il pilota del Cessna 206 e il copilota, che era anche il capo della comunità indigena della regione.

L’aereo era decollato da Araracuara ed era diretto a San José del Guaviare quando ha lanciato l’allarme per la perdita di un motore. Il relitto del velivolo era stato raggiunto dai soccorritori, ma i quattro bambini si erano allontanati. Secondo il quotidiano locale "Cambio Colombia", i militari che li hanno trovati hanno gridato quattro volte "miracolo" con le radio che usavano per tenersi in contatto nelle operazioni di ricerca. Dieci soldati e otto indigeni hanno seguito nuove impronte trovate venerdì mattina. Il presidente colombiano, Gustavo Petro, ha considerato il momento "una gioia per tutto il Paese" e "un giorno magico". Secondo il capo dello Stato, i quattro bambini "sono diventati un esempio di sopravvivenza totale che passerà alla storia".

Le condizioni dei piccoli – come apparse anche nelle foto divulgate dai militari – sono soddisfacenti vista l’avventura: magri e denutriti, con il corpo coperto da punture di insetti, non hanno comunque ferite gravi. Nei primi giorni hanno usato i kit di sopravvivenza dell’aereo e probabilmente sono stati aiutati dagli appelli che giungevano dal cielo: la foresta, spesso impenetrabile, era sorvolata per trecento chilometri quadrati da elicotteri che attraverso un altoparlante diffondevano la voce della loro nonna Fatima – un’indigena di Araracuara – che li esortava a resistere, a non compiere tragitti troppo lunghi per non perdersi e a evitare contatti con i pericoli: grossi felini, cobra, animali velenosi.

Sulle loro tracce si erano mossi 150 militari, 200 volontari appartenenti alle comunità indigene e dieci cani cerca persone. La convinzione che Lesly, Soleiny, Tiene Noriel e Cristin Neriman fossero vivi era venuta perché i soccorritori hanno via via trovato un biberon, delle forbici, un elastico per capelli e resti di un riparo improvvisato, forse lasciati dai bambini come indizi della loro presenza.

Hanno anche identificato frutta masticata, pannolini e impronte che hanno aumentato la speranza fino al ritrovamento di venerdì. Per portare in salvo i quattro bambini molto affaticati sono stati utilizzati gli elicotteri, che però non si sono potuti abbassare a meno di sessanta metri dal terreno e così uno a uno sono stati recuperati con il verricello. I minori sono stati trasferiti nella capitale Bogotà con un C295 della Forza aerea colombiana, accompagnati da un neonatologo, un pediatra e due medici aerospaziali; a bordo anche il padre mentre il presidente Petro ha parlato con nonna Fatima la quale ha detto che "la madre foresta ha ridato i bambini alla famiglia". Adesso l’Operazione Speranza prosegue per cercare di recuperare Wilson, il pastore belga sparito dopo avere trovato il biberon.