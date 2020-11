di Riccardo Jannello Perfino il suo scopritore non vi attraccò pur ammirandone la bellezza e la ricchezza delle acque circostanti. Circumnavigando l’isola, il portoghese Tristan da Cunha capì che accostarsi era impossibile per il vento e le onde e proseguì per il Capo di Buona Speranza. Diede, però, il suo nome a quella terra avvistata da lontano. Era il 1506, dovevano passare secoli prima che l’uomo si fermasse in questo luogo lontano da tutto, il più remoto, a sei giorni di navigazione dalle coste più vicine, quelle del Sudafrica. Furono coraggiosi o naufraghi quelli che vi si fermarono definitivamente. Come, nel 1892, due marinai di Camogli. Il brigantino a palo Italia si era incagliato e il comandante Rolando Perasso da Chiavari fece evacuare la nave....

di Riccardo

Jannello

Perfino il suo scopritore non vi attraccò pur ammirandone la bellezza e la ricchezza delle acque circostanti. Circumnavigando l’isola, il portoghese Tristan da Cunha capì che accostarsi era impossibile per il vento e le onde e proseguì per il Capo di Buona Speranza. Diede, però, il suo nome a quella terra avvistata da lontano. Era il 1506, dovevano passare secoli prima che l’uomo si fermasse in questo luogo lontano da tutto, il più remoto, a sei giorni di navigazione dalle coste più vicine, quelle del Sudafrica. Furono coraggiosi o naufraghi quelli che vi si fermarono definitivamente. Come, nel 1892, due marinai di Camogli. Il brigantino a palo Italia si era incagliato e il comandante Rolando Perasso da Chiavari fece evacuare la nave. Quando mesi dopo arrivarono i soccorsi ordinò all’equipaggio il rientro, ma Andrea Repetto e Gaetano Lavarello si ammutinarono. Con loro rimase per breve tempo un anconetano che poi fuggì, mentre Andrea e Gaetano non si mossero mai più. Per amore, solo per amore.

Tristan da Cunha – territorio britannico in mezzo all’Atlantico – sarà ora il centro del più vasto Parco marino dell’Oceano. I discendenti di Andrea e Gaetano vivono, infatti, in un Paradiso che l’uomo ha solo scalfito e dove la natura "è qualcosa che non si riesce a spiegare" dice Gianfranco Repetto che è andato a trovare i parenti lo scorso anno. Suo bisnonno era cugino di Andrea e come la maggior parte dei camogliesi faceva parte della marineria, una delle più gloriose d’Italia. A bordo del brigantino naufragato erano in sedici, quattordici liguri. Repetto e Lavarello restano a distanza di 130 anni due degli otto cognomi. E fra i 280 abitanti di Tristan da Cunha – unica isola abitata dell’arcipelago del quale fa parte la ’Inaccessibile’, e il nome dice tutto – sono almeno una sessantina quelli che li portano. "La loro è una vita tranquilla, anche se ora i contatti via Internet sono più facili. Una volta – racconta Gianfranco – c’erano soltanto le lettere che si scambiavano un paio di volte l’anno. Tristan da Cunha non ha aeroporto e una sola nave fa servizio regolare, un peschereccio sudafricano che imbarca 12 passeggeri ogni volta. Ma deve fare i conti con le condizioni del mare e il viaggio può essere rimandato di settimane.

E nessuno protesta. Io dovevo stare là 15 giorni, ma sono diventati 45. Talvolta arrivano navi da crociera e qualcuno si ferma anche un paio di giorni sull’isola. Gli abitanti sono molto cordiali e li ospitano. Il problema è che non c’è un porto: il trasbordo dalla rada è fatto con piccole barche e può essere molto difficoltoso per il vento e le condizioni del mare".

Tremila chilometri dal Sudafrica, altrettanti da Sant’Elena da cui dipende amministrativamente, e si capisce come mai Napoleone non riuscì a fuggire… I Repetto e i Lavarello – come i Glass, gli Swain, i Green, i Rogers, gli Hagan e i Patterson – da Tristan non hanno alcuna voglia di andarsene. Vivono una vita comunitaria molto stretta, si dividono raccolti e pesca, vendono aragoste e francobolli e si godono le balene, le foche, gli squali che fanno capolino non lontani da riva. Ecco perché la creazione della Riserva di 90mila chilometri quadrati, dove la pesca sarà solo quella di sostentamento e le decine di milioni di uccelli marini dai nomi poetici – come l’albatro di Tristan o il beccogiallo dell’Atlantico – potranno sopravvivere. "La nostra comunità crede fermamente nella conservazione della natura che ci ospita", dice il ’sindaco’, James Glass. "Vivono senza rimpianto di nulla alla fine del mondo", chiosa Repetto. Che orgoglioso si fa fotografare davanti al Camogli Hospital, che dal 1971, in ricordo del suo avo, è un punto di riferimento, un primo soccorso molto attrezzato. Se poi serve un trasporto sulla terraferma il peschereccio Edinburgh prima o poi arriva. Basta non avere troppa fretta.