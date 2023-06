Il Metoo nella pubblicità "Sessismo e molestie" Lo scandalo travolge Milano

di Andrea Gianni

Per entrare nella stanza, il capo ha usato la scusa più banale: "Devo ricaricare il telefono". Poi sono iniziate le molestie. "Non sapevo più come fare per farlo uscire – racconta la vittima – lo respinsi allo sfinimento. Uscì solo alla frase: ’Chiamo la polizia’. Stranamente non lavorammo più assieme". Un’altra ragazza parla di pesanti avance subite da un big della pubblicità. "La mia fortuna – spiega – fu solo quella di essere riuscita a scappare in tempo". Proposte come quella di trascorrere un fine settimana insieme, perché "tanto non c’è mia moglie". Sono solo alcuni dei racconti delle donne protagoniste di una battaglia, sull’onda del Metoo statunitense, che sta scuotendo il mondo patinato della pubblicità e della comunicazione digitale milanese.

Circa 400 testimonianze di molestie sessuali, insulti, mobbing e discriminazioni sono state raccolte attraverso la pagina Instagram Taniume, creata da una copywriter freelance per "innescare un cambiamento radicale e strutturale che non può limitarsi alla punizione dei colpevoli". Prima ha raccontato episodi subiti nel corso della sua attività professionale e poi ha reso pubbliche (garantendo l’anonimato delle vittime) altre segnalazioni ricevute, che hanno dato il via a un fiume di racconti su luoghi di lavoro da incubo. E sono emersi episodi come la cosiddetta “chat degli 80” creata da alcuni dipendenti del colosso della comunicazione We Are Social e aperta solo agli uomini, per esprimere pesanti apprezzamenti, frasi offensive sulle donne, giudizi sull’aspetto fisico di colleghe e stagiste.

La società ieri è intervenuta spiegando di essere "da sempre impegnata nel creare un ambiente di lavoro sano e inclusivo". Ci sono poi le accuse di essere un "molestatore seriale" rivolte a un volto noto della pubblicità, autore di campagne per i più noti brand, che ha anche firmato progetti su temi sociali. Un professionista che lo scorso 7 giugno è stato escluso all’unanimità dall’Art Directors Club Italiano, storica associazione del settore, per "violazione dello statuto". Denunce di ragazze di cui si è fatto portavoce da tempo un altro big, Massimo Guastini, che anche ieri è intervenuto sui social parlando di un "cancro sociale" e di "troppe donne molestate".

Le vittime raccontano un clima di "generalizzato sessismo", anche in agenzie che hanno firmato campagne, con istituzioni ed enti pubblici come committenti, contro la violenza sulle donne o per la parità di genere. Episodi passati sotto silenzio, società che spesso avrebbero puntato a "minimizzare", a derubricare i casi come "esagerazioni" e goliardate. Il Metoo milanese parte da frasi come quelle riferite da una donna: "P...arrogante, chissà quanti p...hai fatto per essere qui". Un’altra racconta di aver subito "umiliazioni" in ufficio da parte del capo che "mi metteva le mani al collo". Una donna riferisce una reazione choc, quando ha detto di essere incinta: "Ah, ma allora scopi...". Un’altra spiega di essere stata molestata "più volte sia verbalmente che con atteggiamenti fisici" dal direttore creativo: "Si sedeva in braccio a me e mi accarezzava le gambe".